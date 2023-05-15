https://ria.ru/20230515/kherson-1871836348.html

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.05.2023

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, бронемашину и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:33

2023-05-15T13:33

2023-05-15T13:35

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, бронемашину и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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