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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.05.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, бронемашину и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:33
2023-05-15T13:33
2023-05-15T13:35
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, бронемашину и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении