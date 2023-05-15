https://ria.ru/20230515/kaput-1871724555.html

"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии

"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии - РИА Новости, 15.05.2023

"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии

Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после визита в Германию. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:27

2023-05-15T02:27

2023-05-15T10:31

в мире

германия

европа

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после визита в Германию.В своем новом твите он написал об "укреплении связей" с Европой и "росте давления" на Россию."После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия", — написал один из комментаторов."В каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых "союзников и спонсоров", — возмутился другой."В следующий раз используй свой собственный частный самолет. Мы больше не хотим тебя финансировать", — добавил третий."Ищи мира. Ты просто продлеваешь страдания украинского народа", — заключили участники дискуссии.В воскресенье Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Затем он прибыл в Аахен, там ему вручили награду имени Карла Великого.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871704138.html

https://ria.ru/20230514/vizit-1871711475.html

германия

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, европа, владимир зеленский, украина