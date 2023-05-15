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"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии - РИА Новости, 15.05.2023
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02:27 15.05.2023 (обновлено: 10:31 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/kaput-1871724555.html
"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии
"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии - РИА Новости, 15.05.2023
"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после визита в Германию. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:27
2023-05-15T10:31
в мире
германия
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после визита в Германию.В своем новом твите он написал об "укреплении связей" с Европой и "росте давления" на Россию."После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия", — написал один из комментаторов."В каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых "союзников и спонсоров", — возмутился другой."В следующий раз используй свой собственный частный самолет. Мы больше не хотим тебя финансировать", — добавил третий."Ищи мира. Ты просто продлеваешь страдания украинского народа", — заключили участники дискуссии.В воскресенье Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Затем он прибыл в Аахен, там ему вручили награду имени Карла Великого.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871704138.html
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в мире, германия, европа, владимир зеленский, украина
В мире, Германия, Европа, Владимир Зеленский, Украина
"Капут!" В Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в пересечении линии после выступления в Аахене

© AP Photo / Federico GambariniВладимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после визита в Германию.
В своем новом твите он написал об "укреплении связей" с Европой и "росте давления" на Россию.
"После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия", — написал один из комментаторов.
"В каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых "союзников и спонсоров", — возмутился другой.
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"В следующий раз используй свой собственный частный самолет. Мы больше не хотим тебя финансировать", — добавил третий.
"Ищи мира. Ты просто продлеваешь страдания украинского народа", — заключили участники дискуссии.
В воскресенье Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Затем он прибыл в Аахен, там ему вручили награду имени Карла Великого.
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В миреГерманияЕвропаВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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