https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html

СМИ: Зеленский и Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям"

СМИ: Зеленский и Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" - РИА Новости, 15.05.2023

СМИ: Зеленский и Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям"

Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям", пишет газета Guardian. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:45

2023-05-15T14:45

2023-05-15T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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риши сунак

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям", пишет газета Guardian. "Владимир Зеленский заявил, что обсудил сегодня с премьер-министром Британии Риши Сунаком "коалицию по истребителям" в (загородной резиденции - ред.) Чекерс", - говорится в сообщении. "Я полагаю, что в ближайшее время вы услышите очень важные, на мой взгляд, решения, но нам еще предстоит немного поработать над ними", - заявил Зеленский после встречи с премьером Британии, слова которого приводит издание. Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Великобритания на прошлой неделе объявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/sunak-1871821852.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, нато, ситуация в днр и лнр