https://ria.ru/20230515/internet-1871995948.html

ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента

ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 15.05.2023

ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) объявил участников, которые прошли в финал II Национальной премии интернет-контента, шорт-лист номинантов озвучили на... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:25

2023-05-15T19:25

2023-05-15T19:25

институт развития интернета

тимур вайнштейн

нтв (телеканал)

россия

общество

интернет

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) объявил участников, которые прошли в финал II Национальной премии интернет-контента, шорт-лист номинантов озвучили на пресс-конференции. "В 2023 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете пройдет во второй раз. Сегодня Институт развития интернета анонсировал шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок", - говорится в пресс-релизе ИРИ. Как отметил генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский, финалистами стали "лучшие из сотен проектов". Среди них - игровые сериалы "Стая", "Елизавета", "Нулевой пациент", художественные фильмы "Чемпион мира", "1941. Крылья над Берлином", мультфильмы "Три кота и море приключений", "Про Миру и Гошу" и "Бодо Бородо", короткометражный фильм "Выход", номинированный на Оскар, "Шоу ВиЛ" пранкеров Вована и Лексуса и другие проекты. "Главный критерий, по которому отбираются финалисты Премии – социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листе значительная часть – это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас", - добавил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО "ИРИ" Тимур Вайнштейн. Победителей наградят в 36 номинациях, в том числе тематических и специальных. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре "Зотов", на ней объявят победителей в 16 номинациях. Вторая часть – торжественная церемония награждения – пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Финалистов премии определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри. РИА Новости выступает информационным партнером Национальной премии интернет-контента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

институт развития интернета, тимур вайнштейн, нтв (телеканал), россия, общество, интернет