Рейтинг@Mail.ru
ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/internet-1871995948.html
ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента
ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 15.05.2023
ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента
Институт развития интернета (ИРИ) объявил участников, которые прошли в финал II Национальной премии интернет-контента, шорт-лист номинантов озвучили на... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:25
2023-05-15T19:25
институт развития интернета
тимур вайнштейн
нтв (телеканал)
россия
общество
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798443475_26:125:879:605_1920x0_80_0_0_7e59dadce538b72d866d370581ff05c7.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) объявил участников, которые прошли в финал II Национальной премии интернет-контента, шорт-лист номинантов озвучили на пресс-конференции. "В 2023 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете пройдет во второй раз. Сегодня Институт развития интернета анонсировал шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок", - говорится в пресс-релизе ИРИ. Как отметил генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский, финалистами стали "лучшие из сотен проектов". Среди них - игровые сериалы "Стая", "Елизавета", "Нулевой пациент", художественные фильмы "Чемпион мира", "1941. Крылья над Берлином", мультфильмы "Три кота и море приключений", "Про Миру и Гошу" и "Бодо Бородо", короткометражный фильм "Выход", номинированный на Оскар, "Шоу ВиЛ" пранкеров Вована и Лексуса и другие проекты. "Главный критерий, по которому отбираются финалисты Премии – социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листе значительная часть – это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас", - добавил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО "ИРИ" Тимур Вайнштейн. Победителей наградят в 36 номинациях, в том числе тематических и специальных. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре "Зотов", на ней объявят победителей в 16 номинациях. Вторая часть – торжественная церемония награждения – пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Финалистов премии определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри. РИА Новости выступает информационным партнером Национальной премии интернет-контента.
https://ria.ru/20230515/lidery-1871891322.html
https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798443475_51:0:884:625_1920x0_80_0_0_3d16e2f19814a0b15cc272a980d79a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
институт развития интернета, тимур вайнштейн, нтв (телеканал), россия, общество, интернет
Институт развития интернета, Тимур Вайнштейн, НТВ (телеканал), Россия, Общество, Интернет
ИРИ назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета назвал финалистов II Национальной премии интернет-контента

© Фото : ИРИИнститут развития интернета
Институт развития интернета - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : ИРИ
Институт развития интернета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) объявил участников, которые прошли в финал II Национальной премии интернет-контента, шорт-лист номинантов озвучили на пресс-конференции.
"В 2023 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете пройдет во второй раз. Сегодня Институт развития интернета анонсировал шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок", - говорится в пресс-релизе ИРИ.
Конкурс управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
Вчера, 14:57
Как отметил генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский, финалистами стали "лучшие из сотен проектов". Среди них - игровые сериалы "Стая", "Елизавета", "Нулевой пациент", художественные фильмы "Чемпион мира", "1941. Крылья над Берлином", мультфильмы "Три кота и море приключений", "Про Миру и Гошу" и "Бодо Бородо", короткометражный фильм "Выход", номинированный на Оскар, "Шоу ВиЛ" пранкеров Вована и Лексуса и другие проекты.
"Главный критерий, по которому отбираются финалисты Премии – социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листе значительная часть – это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас", - добавил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО "ИРИ" Тимур Вайнштейн.
Победителей наградят в 36 номинациях, в том числе тематических и специальных. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре "Зотов", на ней объявят победителей в 16 номинациях. Вторая часть – торжественная церемония награждения – пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Финалистов премии определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.
РИА Новости выступает информационным партнером Национальной премии интернет-контента.
Вид на небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Москве пройдет бизнес-конгресс молодых предпринимателей "Время молодых"
10 мая, 18:13
 
Институт развития интернетаТимур ВайнштейнНТВ (телеканал)РоссияОбществоИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала