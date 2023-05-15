https://ria.ru/20230515/inoagent-1872024268.html

Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов

Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов - РИА Новости, 15.05.2023

Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов

Блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:46

2023-05-15T22:46

2023-05-15T23:44

россия

семен слепаков

илья варламов

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции", - сказали в суде. Дата рассмотрения исков пока не назначена. Министерство юстиции России 23 марта включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова* за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. Слепаков включён в список 14 апреля. По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России.* Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

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россия, семен слепаков, илья варламов, общество