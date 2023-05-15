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Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов - РИА Новости, 15.05.2023
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22:46 15.05.2023 (обновлено: 23:44 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/inoagent-1872024268.html
Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов
Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов - РИА Новости, 15.05.2023
Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов
Блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:46
2023-05-15T23:44
россия
семен слепаков
илья варламов
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции", - сказали в суде. Дата рассмотрения исков пока не назначена. Министерство юстиции России 23 марта включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова* за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. Слепаков включён в список 14 апреля. По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России.* Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html
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россия, семен слепаков, илья варламов, общество
Россия, Семен Слепаков, Илья Варламов, Общество
Варламов* и Слепаков* оспорили статус иноагентов

Варламов и Слепаков оспорили решение Минюста о присвоении им статуса иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции", - сказали в суде.
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Дата рассмотрения исков пока не назначена.
Министерство юстиции России 23 марта включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова* за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников.
Слепаков включён в список 14 апреля. По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России.
* Признан Минюстом иноагентом
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РоссияСемен СлепаковИлья ВарламовОбщество
 
 
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