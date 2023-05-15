https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html

ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России

ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 15.05.2023

ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России

Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:17

2023-05-15T11:17

2023-05-15T11:18

экономика

россия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/02/1471290258_0:282:2761:1835_1920x0_80_0_0_ec8ad25b774d4555534bc0a0f39f6524.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. Кроме того, ЕК ожидает безработицу в стране на уровне 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, еврокомиссия