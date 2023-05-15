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ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 15.05.2023
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11:17 15.05.2023 (обновлено: 11:18 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 15.05.2023
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России
Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:17
2023-05-15T11:18
экономика
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. Кроме того, ЕК ожидает безработицу в стране на уровне 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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экономика, россия, еврокомиссия
Экономика, Россия, Еврокомиссия
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России

Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России на уровне 6,4 процента в 2023 году

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге
Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.
Кроме того, ЕК ожидает безработицу в стране на уровне 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году.
Посетители у входа в центр занятости населения Моя работа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук
5 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЕврокомиссия
 
 
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