https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 15.05.2023
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России
Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:17
2023-05-15T11:17
2023-05-15T11:18
экономика
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году на уровне 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. Кроме того, ЕК ожидает безработицу в стране на уровне 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, еврокомиссия
Экономика, Россия, Еврокомиссия
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России
Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России на уровне 6,4 процента в 2023 году