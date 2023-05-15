https://ria.ru/20230515/himars-1871826310.html

Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS

Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS - РИА Новости, 15.05.2023

Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS

Польская армия получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:15

2023-05-15T13:15

2023-05-15T13:46

в мире

сша

польша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польская армия получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на варшавский военный аэродром транслирует польское телевидение.Он уточнил, что первые HIMARS будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны. "Ее заданием будет сдерживание агрессора на восточном фланге НАТО", - заявил польский министр.Блащак также сообщил, что скоро в Польше будет создана "академия HIMARS". "Скоро мы создадим академию HIMARS в Торуни по образцу академии Abrams. Это будет место, которое будет служить, с одной стороны, всему тому, что связано с логистикой, с сервисом HIMARS, а также будет служить обучению артиллеристов", - сказал он. По словам польского министра, в этой академии предполагается обучать не только польских военных, но и представителей армий других стран НАТО.В свою очередь командующий польской артиллерией Гжегож Подшуский заявил, что несколько десятков польских военных уже прошли обучение в США для обслуживания данного ракетного комплекса, а первые стрельбы с использованием HIMARS в Польше планируется провести в начале третьего квартала текущего года.В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, польша, мариуш блащак, нато, рсзо himars