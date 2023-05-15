Рейтинг@Mail.ru
Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 15.05.2023 (обновлено: 13:46 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/himars-1871826310.html
Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS
Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS - РИА Новости, 15.05.2023
Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS
Польская армия получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:15
2023-05-15T13:46
в мире
сша
польша
мариуш блащак
нато
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_9a13e5274cd3d7b1ecb907cc494ebcaf.jpg
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польская армия получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на варшавский военный аэродром транслирует польское телевидение.Он уточнил, что первые HIMARS будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны. "Ее заданием будет сдерживание агрессора на восточном фланге НАТО", - заявил польский министр.Блащак также сообщил, что скоро в Польше будет создана "академия HIMARS". "Скоро мы создадим академию HIMARS в Торуни по образцу академии Abrams. Это будет место, которое будет служить, с одной стороны, всему тому, что связано с логистикой, с сервисом HIMARS, а также будет служить обучению артиллеристов", - сказал он. По словам польского министра, в этой академии предполагается обучать не только польских военных, но и представителей армий других стран НАТО.В свою очередь командующий польской артиллерией Гжегож Подшуский заявил, что несколько десятков польских военных уже прошли обучение в США для обслуживания данного ракетного комплекса, а первые стрельбы с использованием HIMARS в Польше планируется провести в начале третьего квартала текущего года.В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, мариуш блащак, нато, рсзо himars
В мире, США, Польша, Мариуш Блащак, НАТО, РСЗО HIMARS
Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS

Польская армия получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польская армия получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на варшавский военный аэродром транслирует польское телевидение.
«
"Сегодня мы принимаем в Войско польское первые HIMARS", - заявил во время торжественной церемонии министр национальной обороны вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак.
Он уточнил, что первые HIMARS будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны. "Ее заданием будет сдерживание агрессора на восточном фланге НАТО", - заявил польский министр.
Блащак также сообщил, что скоро в Польше будет создана "академия HIMARS". "Скоро мы создадим академию HIMARS в Торуни по образцу академии Abrams. Это будет место, которое будет служить, с одной стороны, всему тому, что связано с логистикой, с сервисом HIMARS, а также будет служить обучению артиллеристов", - сказал он. По словам польского министра, в этой академии предполагается обучать не только польских военных, но и представителей армий других стран НАТО.
В свою очередь командующий польской артиллерией Гжегож Подшуский заявил, что несколько десятков польских военных уже прошли обучение в США для обслуживания данного ракетного комплекса, а первые стрельбы с использованием HIMARS в Польше планируется провести в начале третьего квартала текущего года.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
Вертолет AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache
10 мая, 11:53
 
В миреСШАПольшаМариуш БлащакНАТОРСЗО HIMARS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала