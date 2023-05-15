https://ria.ru/20230515/hercules-1871956244.html

Британия окажется "опасно незащищенной" из-за перемен в ВВС, сообщили СМИ

Британия окажется "опасно незащищенной" из-за перемен в ВВС, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2023

Британия окажется "опасно незащищенной" из-за перемен в ВВС, сообщили СМИ

Великобритания может оказаться в "опасно незащищенном" положении уже к июню из-за замены транспортных самолетов C-130J Hercules на "проблемный" Atlas A400M,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:37

2023-05-15T17:37

2023-05-15T17:37

в мире

великобритания

риши сунак

c-130 hercules

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Великобритания может оказаться в "опасно незащищенном" положении уже к июню из-за замены транспортных самолетов C-130J Hercules на "проблемный" Atlas A400M, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на внутренние документы. ВВС Великобритании намерены использовать самолет более нового типа Atlas A400M. Упомянув о выявленных у военно-воздушного судна проблемах, телеканал также уточнил, что этот тип самолета еще не был допущен к выполнению ряда функций, например к сбросу лодки в ходе операции по спасению заложников в море. Самолет марки C-130 являлся костяком флота и использовался как штатными британскими военнослужащими, так и силами специального назначения, поэтому представители ВВС в разговоре со Sky News негативно оценили решение вывести его из состава флота. "Сумасшествие, сумасшествие, сумасшествие", - цитирует телеканал одного из офицеров. В 2021 году королевские ВВС согласились вывести из эксплуатации 14 самолетов C-130 в течение двух лет - более чем на десять лет раньше, чем планировалось, - под давлением министерства финансов, которое тогда возглавлял действующий премьер Великобритании Риши Сунак. Sky News отмечает, что сокращение парка позволит Великобритании сэкономить деньги, но отразится на возможностях ВВС страны. В то же время, как уточняет телеканал, самолеты C-130, которые еще можно эксплуатировать, уже продаются покупателям, включая ВМС США, ВВС Бангладеш и ВВС Бахрейна. По словам представителя Минобороны Великобритании, самолет Atlas A400M является более современным и эффективным, чем C-130, он выполнял центральную роль в ходе эвакуации из Судана, которая проходила с конца апреля до начала мая. Самолет произведен европейской компанией Airbus Military и помимо Великобритании также состоит на вооружении у Франции, Германии, Турции, Испании, Бельгии, Люксембурга и Малайзии.

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

https://ria.ru/20230515/vertolety-1870839048.html

https://ria.ru/20230219/general-1852947883.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, риши сунак, c-130 hercules