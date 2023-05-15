Рейтинг@Mail.ru
Биография Евгении Гуцул - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/gutsul-1871770055.html
Биография Евгении Гуцул
Биография Евгении Гуцул - РИА Новости, 15.05.2023
Биография Евгении Гуцул
Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия (Гагаузия, автономное территориальное образование в составе Молдавии). РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:02
2023-05-15T11:02
справки
евгения гуцул
гагаузия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868552903_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_4e69ac8dc811dfd1b4ba758e7821ac29.jpg
Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия (Гагаузия, автономное территориальное образование в составе Молдавии).По профессии юрист. По данным СМИ, не трудоустроена, поскольку место работы и должность в биографии, поданной в Центральную избирательную комиссию Гагаузии, не указаны.На личных страницах в соцсетях Гуцул выступает за права женщин. Первые посты Евгении Гуцул в качестве политического деятеля были опубликованы в конце марта-начале апреля 2023 года. 22 марта 2023 года была зарегистрирована кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от оппозиционной политической партии "Шор". По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, получила 26,47% голосов и вышла во второй тур, где ее соперником стал Григорий Узун (26,40%), поддерживаемый Партией социалистов.14 мая Евгения Гуцул победила на выборы главы Гагаузии. Ее поддержали 52,36% избирателей. Евгения Гуцул в случае избрания обещала объединить гагаузский народ, улучшить экономику и инфраструктуру региона. Партия "Шор" в случае победы Евгении Гуцул обещает привлечь в регион в первые же два года башканства своего кандидата 500 миллионов евро, создать семь тысяч новых рабочих мест, открыть представительство в Москве, поднять зарплаты в автономии на 30% вне зависимости от решений центральных властей. Евгения Гуцул замужем, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868552903_94:0:1003:682_1920x0_80_0_0_4e4191719c96be8a56eaf2b2c4755f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, евгения гуцул, гагаузия, молдавия
Справки, Евгения Гуцул, Гагаузия, Молдавия

Биография Евгении Гуцул

© Фото : telegram/Евгения ГуцулКандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул
Кандидат от партии Шор Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : telegram/Евгения Гуцул
Читать ria.ru в
Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия (Гагаузия, автономное территориальное образование в составе Молдавии).
По профессии юрист. По данным СМИ, не трудоустроена, поскольку место работы и должность в биографии, поданной в Центральную избирательную комиссию Гагаузии, не указаны.
На личных страницах в соцсетях Гуцул выступает за права женщин. Первые посты Евгении Гуцул в качестве политического деятеля были опубликованы в конце марта-начале апреля 2023 года.
22 марта 2023 года была зарегистрирована кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от оппозиционной политической партии "Шор".
По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, получила 26,47% голосов и вышла во второй тур, где ее соперником стал Григорий Узун (26,40%), поддерживаемый Партией социалистов.
14 мая Евгения Гуцул победила на выборы главы Гагаузии. Ее поддержали 52,36% избирателей.
Евгения Гуцул в случае избрания обещала объединить гагаузский народ, улучшить экономику и инфраструктуру региона.
Партия "Шор" в случае победы Евгении Гуцул обещает привлечь в регион в первые же два года башканства своего кандидата 500 миллионов евро, создать семь тысяч новых рабочих мест, открыть представительство в Москве, поднять зарплаты в автономии на 30% вне зависимости от решений центральных властей.
Евгения Гуцул замужем, у нее двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЕвгения ГуцулГагаузияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала