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Биография Евгении Гуцул

Биография Евгении Гуцул - РИА Новости, 15.05.2023

Биография Евгении Гуцул

Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия (Гагаузия, автономное территориальное образование в составе Молдавии). РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:02

2023-05-15T11:02

2023-05-15T11:02

справки

евгения гуцул

гагаузия

молдавия

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Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия (Гагаузия, автономное территориальное образование в составе Молдавии).По профессии юрист. По данным СМИ, не трудоустроена, поскольку место работы и должность в биографии, поданной в Центральную избирательную комиссию Гагаузии, не указаны.На личных страницах в соцсетях Гуцул выступает за права женщин. Первые посты Евгении Гуцул в качестве политического деятеля были опубликованы в конце марта-начале апреля 2023 года. 22 марта 2023 года была зарегистрирована кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от оппозиционной политической партии "Шор". По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, получила 26,47% голосов и вышла во второй тур, где ее соперником стал Григорий Узун (26,40%), поддерживаемый Партией социалистов.14 мая Евгения Гуцул победила на выборы главы Гагаузии. Ее поддержали 52,36% избирателей. Евгения Гуцул в случае избрания обещала объединить гагаузский народ, улучшить экономику и инфраструктуру региона. Партия "Шор" в случае победы Евгении Гуцул обещает привлечь в регион в первые же два года башканства своего кандидата 500 миллионов евро, создать семь тысяч новых рабочих мест, открыть представительство в Москве, поднять зарплаты в автономии на 30% вне зависимости от решений центральных властей. Евгения Гуцул замужем, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евгения гуцул, гагаузия, молдавия