https://ria.ru/20230515/gruziya-1871790383.html
Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну
Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну - РИА Новости, 15.05.2023
Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну
Агентство гражданской авиации Грузии получило запрос от нескольких российских авиакомпаний на осуществление полетов между странами, разрешение будет выдано тем... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:56
2023-05-15T11:56
2023-05-15T11:56
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии получило запрос от нескольких российских авиакомпаний на осуществление полетов между странами, разрешение будет выдано тем лайнерам, которые не попадают под санкции, сказано в заявлении ведомства. "В агентство гражданской авиации Грузии поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой об осуществлении регулярных авиаполетов между Грузией и Россией", – сказано в сообщении. По данным агентства, "согласно четкой позиции Грузии", полеты будут осуществлены между странами лишь теми лайнерами, которые не попадают под санкции. Идет детальное изучение всех поступивших запросов. Также ведомство ведет консультации с теми странами, которые учитывают санкции, но в то же время поддерживают авиасообщение с Россией, отметили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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новости - туризм, грузия, куда можно лететь, тбилиси, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, куда можно лететь, Тбилиси, Туризм
Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну
Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну