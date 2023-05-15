https://ria.ru/20230515/gruziya-1871790383.html

Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну

Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну - РИА Новости, 15.05.2023

Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну

Агентство гражданской авиации Грузии получило запрос от нескольких российских авиакомпаний на осуществление полетов между странами, разрешение будет выдано тем... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:56

2023-05-15T11:56

2023-05-15T11:56

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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии получило запрос от нескольких российских авиакомпаний на осуществление полетов между странами, разрешение будет выдано тем лайнерам, которые не попадают под санкции, сказано в заявлении ведомства. "В агентство гражданской авиации Грузии поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой об осуществлении регулярных авиаполетов между Грузией и Россией", – сказано в сообщении. По данным агентства, "согласно четкой позиции Грузии", полеты будут осуществлены между странами лишь теми лайнерами, которые не попадают под санкции. Идет детальное изучение всех поступивших запросов. Также ведомство ведет консультации с теми странами, которые учитывают санкции, но в то же время поддерживают авиасообщение с Россией, отметили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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