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Россия продолжает уважать границы НАТО, заявил глава Минобороны Британии
Россия продолжает уважать границы НАТО, заявил глава Минобороны Британии - РИА Новости, 15.05.2023
Россия продолжает уважать границы НАТО, заявил глава Минобороны Британии
Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия не наносила никаких целенаправленных ударов по странам НАТО и пока продолжает уважать... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:48
2023-05-15T17:48
2023-05-15T17:48
россия
бен уоллес
нато
черное море
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия не наносила никаких целенаправленных ударов по странам НАТО и пока продолжает уважать границы альянса. "До сегодняшнего дня мы не видели никаких целенаправленных ударов по странам НАТО со стороны России. Хотя мы также наблюдали провокационные события в Черном море, Россия пока уважает границы НАТО", - сказал Уоллес в палате общин, отвечая на вопросы парламентариев. Трансляция велась на сайте британского парламента. Ранее в МИД РФ отмечали, что Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала спецоперации РФ на Украине прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полетов. США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, "нарываются" на контрмеры России, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами, подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html
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россия, бен уоллес, нато, черное море, великобритания, в мире
Россия, Бен Уоллес, НАТО, Черное море, Великобритания, В мире
Россия продолжает уважать границы НАТО, заявил глава Минобороны Британии
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что Россия пока продолжает уважать границы НАТО