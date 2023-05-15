https://ria.ru/20230515/gladkov-1871991815.html

Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава"

Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава" - РИА Новости, 15.05.2023

Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 20 жительницам региона почетный знак "Материнская слава" первой степени, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:09

2023-05-15T19:09

2023-05-15T19:09

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 20 жительницам региона почетный знак "Материнская слава" первой степени, сообщила пресс-служба правительства региона. Церемония награждения многодетных матерей прошла в понедельник в Белгородском государственном театре кукол. "Материнская слава" – областная награда за достойное воспитание трех и более детей, ответственное отношение к семье. Вместе с почетным знаком женщины получают и единовременную выплату. Размер зависит от степени полученной награды. Так, к знаку I степени выплата составляет 182,3 тысячи, к знаку II степени – 136,7 тысячи, к знаку III степени – более 91 тысячи рублей. Выступая на церемонии, глава региона отметил, что количество многодетных семей в Белгородской области с каждым годом только растет. В прошлом году их стало на 1,2 тысячи больше. В регионе теперь насчитывается более 17 тысяч многодетных семей, воспитывающих троих и более детей. "Со своей стороны, мы стараемся предоставлять семьям поддержку в разных сферах жизни. Так, с 2022 года мы строим бесплатное жилье для многодетных семей региона. Рассчитываем, что в 2023 году свои жилищные условия улучшат еще около 450 белгородских семей. На эти цели предусмотрено 1,4 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Он также отметил, что в регионе обновляются и строятся новые спортивные и культурные объекты, образовательные и медицинские учреждения. "Самое главное - счастье и здоровье наших детей, чтобы они были здоровыми и успешными. А мы будем стараться помогать вам во всем", - поздравил награжденных губернатор. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2023 году в Белгородской области выделено свыше 766 миллионов рублей для поддержки 4,3 тысячи семей. В целом в этом году объем денежных средств, предусмотренных на выплаты семьям с детьми, составляет почти 3 миллиарда рублей. Уже более трех тысяч жительниц Белгородской области получили награду "Материнская слава" с момента ее учреждения. При отборе кандидатур на получение почетного знака приоритет у многодетных матерей, имеющих наибольшее количество детей, а также родивших (усыновивших) трех и более детей, проживающих не менее 20 лет на территории региона, которые достойно воспитывают несовершеннолетних детей, ответственно относятся к семье и выполнению родительских обязанностей. Учитывается и активная жизненная позиция многодетных семей, их участие в общественной жизни области, муниципального образования, достижения детей в учебе, спорте и творчестве. В 2023 году в общей сложности 148 многодетных мам региона получат почетный знак "Материнская слава" трех степеней.

https://ria.ru/20230515/zvonok-1871784481.html

https://ria.ru/20230511/liniya-1870961477.html

https://ria.ru/20230511/gladkov-1871113505.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков