https://ria.ru/20230515/gladkov-1871991815.html
Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава"
Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава" - РИА Новости, 15.05.2023
Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 20 жительницам региона почетный знак "Материнская слава" первой степени, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 20 жительницам региона почетный знак "Материнская слава" первой степени, сообщила пресс-служба правительства региона. Церемония награждения многодетных матерей прошла в понедельник в Белгородском государственном театре кукол. "Материнская слава" – областная награда за достойное воспитание трех и более детей, ответственное отношение к семье. Вместе с почетным знаком женщины получают и единовременную выплату. Размер зависит от степени полученной награды. Так, к знаку I степени выплата составляет 182,3 тысячи, к знаку II степени – 136,7 тысячи, к знаку III степени – более 91 тысячи рублей. Выступая на церемонии, глава региона отметил, что количество многодетных семей в Белгородской области с каждым годом только растет. В прошлом году их стало на 1,2 тысячи больше. В регионе теперь насчитывается более 17 тысяч многодетных семей, воспитывающих троих и более детей. "Со своей стороны, мы стараемся предоставлять семьям поддержку в разных сферах жизни. Так, с 2022 года мы строим бесплатное жилье для многодетных семей региона. Рассчитываем, что в 2023 году свои жилищные условия улучшат еще около 450 белгородских семей. На эти цели предусмотрено 1,4 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Он также отметил, что в регионе обновляются и строятся новые спортивные и культурные объекты, образовательные и медицинские учреждения. "Самое главное - счастье и здоровье наших детей, чтобы они были здоровыми и успешными. А мы будем стараться помогать вам во всем", - поздравил награжденных губернатор. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2023 году в Белгородской области выделено свыше 766 миллионов рублей для поддержки 4,3 тысячи семей. В целом в этом году объем денежных средств, предусмотренных на выплаты семьям с детьми, составляет почти 3 миллиарда рублей. Уже более трех тысяч жительниц Белгородской области получили награду "Материнская слава" с момента ее учреждения. При отборе кандидатур на получение почетного знака приоритет у многодетных матерей, имеющих наибольшее количество детей, а также родивших (усыновивших) трех и более детей, проживающих не менее 20 лет на территории региона, которые достойно воспитывают несовершеннолетних детей, ответственно относятся к семье и выполнению родительских обязанностей. Учитывается и активная жизненная позиция многодетных семей, их участие в общественной жизни области, муниципального образования, достижения детей в учебе, спорте и творчестве. В 2023 году в общей сложности 148 многодетных мам региона получат почетный знак "Материнская слава" трех степеней.
https://ria.ru/20230515/zvonok-1871784481.html
https://ria.ru/20230511/liniya-1870961477.html
https://ria.ru/20230511/gladkov-1871113505.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава"
Губернатор Гладков вручил 20 жительницам Белгородской области знаки "Материнская слава"
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 20 жительницам региона почетный знак "Материнская слава" первой степени, сообщила пресс-служба правительства региона.
Церемония награждения многодетных матерей прошла в понедельник в Белгородском государственном театре кукол.
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"Материнская слава" – областная награда за достойное воспитание трех и более детей, ответственное отношение к семье. Вместе с почетным знаком женщины получают и единовременную выплату. Размер зависит от степени полученной награды. Так, к знаку I степени выплата составляет 182,3 тысячи, к знаку II степени – 136,7 тысячи, к знаку III степени – более 91 тысячи рублей.
Выступая на церемонии, глава региона отметил, что количество многодетных семей в Белгородской области с каждым годом только растет. В прошлом году их стало на 1,2 тысячи больше. В регионе теперь насчитывается более 17 тысяч многодетных семей, воспитывающих троих и более детей.
"Со своей стороны, мы стараемся предоставлять семьям поддержку в разных сферах жизни. Так, с 2022 года мы строим бесплатное жилье для многодетных семей региона. Рассчитываем, что в 2023 году свои жилищные условия улучшат еще около 450 белгородских семей. На эти цели предусмотрено 1,4 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
Он также отметил, что в регионе обновляются и строятся новые спортивные и культурные объекты, образовательные и медицинские учреждения.
"Самое главное - счастье и здоровье наших детей, чтобы они были здоровыми и успешными. А мы будем стараться помогать вам во всем", - поздравил награжденных губернатор.
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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2023 году в Белгородской области выделено свыше 766 миллионов рублей для поддержки 4,3 тысячи семей. В целом в этом году объем денежных средств, предусмотренных на выплаты семьям с детьми, составляет почти 3 миллиарда рублей.
Уже более трех тысяч жительниц Белгородской области получили награду "Материнская слава" с момента ее учреждения. При отборе кандидатур на получение почетного знака приоритет у многодетных матерей, имеющих наибольшее количество детей, а также родивших (усыновивших) трех и более детей, проживающих не менее 20 лет на территории региона, которые достойно воспитывают несовершеннолетних детей, ответственно относятся к семье и выполнению родительских обязанностей. Учитывается и активная жизненная позиция многодетных семей, их участие в общественной жизни области, муниципального образования, достижения детей в учебе, спорте и творчестве.
В 2023 году в общей сложности 148 многодетных мам региона получат почетный знак "Материнская слава" трех степеней.
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