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В Минфине рассказали, кто станет регулятором криптовалюты - РИА Новости, 15.05.2023
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03:09 15.05.2023 (обновлено: 10:34 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/fns-1871727600.html
В Минфине рассказали, кто станет регулятором криптовалюты
В Минфине рассказали, кто станет регулятором криптовалюты - РИА Новости, 15.05.2023
В Минфине рассказали, кто станет регулятором криптовалюты
Регулированием криптовалюты в ближайшем будущем может заняться Федеральная налоговая служба, рассказал "Известиям" заместитель главы министерства финансов... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T03:09
2023-05-15T10:34
экономика
технологии
алексей моисеев
анатолий аксаков
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
криптовалюта
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Регулированием криптовалюты в ближайшем будущем может заняться Федеральная налоговая служба, рассказал "Известиям" заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев.Он также отметил, что и физические, и юридические лица смогут добывать валюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях, но не будут иметь возможности купить ее обратно или использовать ее для оплаты. Ранее глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил полностью легализовать использование криптовалюты и "активно использовать ее во внешних расчетах".
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экономика, технологии, алексей моисеев, анатолий аксаков, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, криптовалюта
Экономика, Технологии, Алексей Моисеев, Анатолий Аксаков, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ, Криптовалюта
В Минфине рассказали, кто станет регулятором криптовалюты

Замглавы Минфина Моисеев: регулятором отрасли криптовалют может стать ФНС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалюты
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалюты - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалюты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Регулированием криптовалюты в ближайшем будущем может заняться Федеральная налоговая служба, рассказал "Известиям" заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев.
«
"В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС", — прокомментировал рассматриваемые законопроекты о криптовалюте Моисеев.
Он также отметил, что и физические, и юридические лица смогут добывать валюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях, но не будут иметь возможности купить ее обратно или использовать ее для оплаты.
Ранее глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил полностью легализовать использование криптовалюты и "активно использовать ее во внешних расчетах".
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах
17 апреля, 17:06
 
ЭкономикаТехнологииАлексей МоисеевАнатолий АксаковФедеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФКриптовалюта
 
 
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