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СБУ подтвердила обвинение бизнесмену Фирташу в махинациях с топливом - РИА Новости, 15.05.2023
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13:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/firtash-1871823757.html
СБУ подтвердила обвинение бизнесмену Фирташу в махинациях с топливом
СБУ подтвердила обвинение бизнесмену Фирташу в махинациях с топливом - РИА Новости, 15.05.2023
СБУ подтвердила обвинение бизнесмену Фирташу в махинациях с топливом
Служба безопасности Украины подтвердила в понедельник предъявление обвинений бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в присвоении... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:08
2023-05-15T13:08
в мире
украина
дмитрий фирташ (предприниматель)
служба безопасности украины
нафтогаз украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила в понедельник предъявление обвинений бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в присвоении средств на закупку газа, их подозревают в разворовывании 70% средств на закупку "голубого топлива". Ранее агентство УНИАН со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что СБУ предъявила обвинение Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний, их подозревают в махинациях с топливом на 500 миллионов долларов. "СБУ сообщила о подозрении Фирташу и топ- менеджменту его компаний, которые присвоили государственный газ на миллиарды гривен…К организации схемы причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, "чиновники "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предусматривались на закупку голубого топлива". По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного ущерба за 2016 – 2022 года составляет более 18 миллиардов гривен (почти 500 миллионов долларов). "Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему же компании. Но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа. Дефицит, который образовывался из – за этой махинации, покрывали за счет голубого топлива, находившегося в государственной собственности - облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины", - пояснили в СБУ. В ведомстве отметили, что государству за это деньги не платили, ссылаясь на их отсутствие. "По имеющимся данным, облгазы Фирташа оплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа. В дальнейшем фигуранты выводили деньги через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб", - говорится в сообщении СБУ. В СБУ заявили, что против восьми топ-менеджеров компаний Фирташа заведены уголовные дела за присвоение, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем. "Из них пятерым фигурантам подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей. Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск", - добавили в СБУ. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html
https://ria.ru/20230511/obvinenie-1871132022.html
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871384546.html
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в мире, украина, дмитрий фирташ (предприниматель), служба безопасности украины, нафтогаз украины
В мире, Украина, Дмитрий Фирташ (предприниматель), Служба безопасности Украины, Нафтогаз Украины
СБУ подтвердила обвинение бизнесмену Фирташу в махинациях с топливом

СБУ подтвердила обвинение Фирташу в махинациях с топливом на 500 миллионов долларов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУкраинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
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Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила в понедельник предъявление обвинений бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в присвоении средств на закупку газа, их подозревают в разворовывании 70% средств на закупку "голубого топлива".
Ранее агентство УНИАН со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что СБУ предъявила обвинение Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний, их подозревают в махинациях с топливом на 500 миллионов долларов.
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"СБУ сообщила о подозрении Фирташу и топ- менеджменту его компаний, которые присвоили государственный газ на миллиарды гривен…К организации схемы причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным ведомства, "чиновники "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предусматривались на закупку голубого топлива". По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного ущерба за 2016 – 2022 года составляет более 18 миллиардов гривен (почти 500 миллионов долларов).
"Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему же компании. Но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа. Дефицит, который образовывался из – за этой махинации, покрывали за счет голубого топлива, находившегося в государственной собственности - облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины", - пояснили в СБУ.
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В ведомстве отметили, что государству за это деньги не платили, ссылаясь на их отсутствие. "По имеющимся данным, облгазы Фирташа оплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа. В дальнейшем фигуранты выводили деньги через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб", - говорится в сообщении СБУ.
В СБУ заявили, что против восьми топ-менеджеров компаний Фирташа заведены уголовные дела за присвоение, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем. "Из них пятерым фигурантам подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей. Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск", - добавили в СБУ.
Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.
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