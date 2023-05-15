https://ria.ru/20230515/fbr-1872027533.html

ФБР отказалось расследовать клевету штаба Клинтон о России, заявил Дарэм

ФБР отказалось расследовать клевету штаба Клинтон о России, заявил Дарэм - РИА Новости, 16.05.2023

ФБР отказалось расследовать клевету штаба Клинтон о России, заявил Дарэм

Федеральное бюро расследований (ФБР) США имело данные о том, что штаб бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон сфабриковал историю о якобы имевших место... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-15T23:25

2023-05-15T23:25

2023-05-16T00:47

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США имело данные о том, что штаб бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон сфабриковал историю о якобы имевших место связях республиканца Дональда Трампа с Россией, однако отказалось проводить расследование, говорится в докладе спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма."В отличие от случая, когда ФБР запустило полное расследование в отношении неизвестных членов штаба Трампа на основе сырых и неподтвержденных данных, в отдельном деле, касающемся предполагаемого плана штаба Клинтон, ФБР никогда не открывало никаких расследований, не давало никаких поручений, не задействовало аналитиков и не проводило никаких аналитических операций в отношении данной информации", - говорится в докладе.В документе описывается, что в конце сентября 2016 года высокопоставленные сотрудники службы нацбезопасности США получили разведданные о якобы готовившемся вмешательстве России в президентские выборы, где, среди прочего, упоминалась и причастность к этим обвинениям штаба Клинтон. Однако, как обнаружил спецпрокурор США, ни ФБР, ни ЦРУ не предприняли каких-либо мер для проверки этой информации."Офис спецпрокурора не обнаружил доказательств того, что при проведении расследования ФБР рассматривало вопрос о том, каким образом и могут ли разведданные о штабе Клинтон оказать влияние на это расследование. Никто из сотрудников ФБР, опрошенных офисом спецпрокурора, не смог вспомнить, чтобы занимавшиеся расследованием дела Crossfire Hurricane сотрудники проверили эти сведения", - утверждается в докладе.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

https://ria.ru/20230515/dokazatelstva-1872027409.html

https://ria.ru/20221101/klinton-1828302790.html

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россия, фбр, дональд трамп, хиллари клинтон, сша, в мире