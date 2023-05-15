https://ria.ru/20230515/fbr-1872024692.html

Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией

Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 15.05.2023

Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией

Штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, но ФБР не стало проводить расследование,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:52

2023-05-15T22:52

2023-05-15T23:58

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хиллари клинтон

роберт мюллер

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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, но ФБР не стало проводить расследование, сообщается в докладе спецпрокурора американского Минюста Джона Дарэма."В отдельном деле, касающемся предполагаемого плана штаба Клинтон, ФБР никогда не открывало никаких расследований, не давало никаких поручений, не задействовало аналитиков и не проводило никаких аналитических операций в отношении данной информации", — говорится в документе.Кроме того, в тексте отмечается, что американским спецслужбам не следовало начинать расследование о сговоре Трампа с Россией, поскольку было основано на непроверенных данных.Там уточняется, что у американского разведсообщества не было информации о том, что кто-то из окружения бывшего главы Белого дома когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.В 2016 году на основании доклада о связях Трампа с Россией ФБР следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который впоследствии два года расследовал "российское дело", не нашел никаких свидетельств сговора, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

https://ria.ru/20230515/tramp-1872027921.html

https://ria.ru/20221020/ssha-1825334516.html

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россия, сша, фбр, дональд трамп, в мире, хиллари клинтон, роберт мюллер