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Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 15.05.2023
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22:52 15.05.2023 (обновлено: 23:58 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/fbr-1872024692.html
Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией
Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 15.05.2023
Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией
Штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, но ФБР не стало проводить расследование,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:52
2023-05-15T23:58
россия
сша
фбр
дональд трамп
в мире
хиллари клинтон
роберт мюллер
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, но ФБР не стало проводить расследование, сообщается в докладе спецпрокурора американского Минюста Джона Дарэма."В отдельном деле, касающемся предполагаемого плана штаба Клинтон, ФБР никогда не открывало никаких расследований, не давало никаких поручений, не задействовало аналитиков и не проводило никаких аналитических операций в отношении данной информации", — говорится в документе.Кроме того, в тексте отмечается, что американским спецслужбам не следовало начинать расследование о сговоре Трампа с Россией, поскольку было основано на непроверенных данных.Там уточняется, что у американского разведсообщества не было информации о том, что кто-то из окружения бывшего главы Белого дома когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.В 2016 году на основании доклада о связях Трампа с Россией ФБР следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который впоследствии два года расследовал "российское дело", не нашел никаких свидетельств сговора, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
https://ria.ru/20230515/tramp-1872027921.html
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россия, сша, фбр, дональд трамп, в мире, хиллари клинтон, роберт мюллер
Россия, США, ФБР, Дональд Трамп, В мире, Хиллари Клинтон, Роберт Мюллер
Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией

Спецпрокурор Дарэм: ФБР не имело оснований для расследования о связях Трампа с Россией

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, но ФБР не стало проводить расследование, сообщается в докладе спецпрокурора американского Минюста Джона Дарэма.
"В отдельном деле, касающемся предполагаемого плана штаба Клинтон, ФБР никогда не открывало никаких расследований, не давало никаких поручений, не задействовало аналитиков и не проводило никаких аналитических операций в отношении данной информации", — говорится в документе.
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Кроме того, в тексте отмечается, что американским спецслужбам не следовало начинать расследование о сговоре Трампа с Россией, поскольку было основано на непроверенных данных.
«

"ФБР использовало сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию для запуска расследования о Трампе и России", — указывается в докладе.

Там уточняется, что у американского разведсообщества не было информации о том, что кто-то из окружения бывшего главы Белого дома когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.
В 2016 году на основании доклада о связях Трампа с Россией ФБР следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который впоследствии два года расследовал "российское дело", не нашел никаких свидетельств сговора, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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