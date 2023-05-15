https://ria.ru/20230515/energetika-1872028889.html

Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России

Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России - РИА Новости, 15.05.2023

Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России

Франция во вторник соберет представителей 16 про-атомных государств Европы с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:46

2023-05-15T23:46

2023-05-15T23:46

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция во вторник соберет представителей 16 про-атомных государств Европы с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики, сообщило агентство Франс Пресс. В Париж по приглашению министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше прибудут министры энергетики Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Швеции, Словакии, а также Италии в качестве наблюдателя и Великобритании в качестве специального гостя. Во встрече примет участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. "Министры обсудят выстраивание ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, в том числе, в плане поддержки атомной энергетики. Стороны также обсудят "возможные пути по укреплению независимости Европы от России – в особенности, в плане атомного топлива и производственных процессов в целом". Сообщается, что европейский про-атомный альянс соберется в третий раз, но впервые в рамках отдельного мероприятия, а не на полях совета ЕС по энергетике. Как сообщает агентство, Франция заявила о готовности предоставить свои производственные мощности для изготовления ядерного топлива европейским партнерам, имеющим на своей территории построенные еще во времена СССР АЭС. Отмечается, что, в то время, как французская энергокомпания EDF все еще импортирует обогащенный уран из России, компания Orano готовится увеличить свои производственные мощности в этом стратегически важном секторе на АЭС Трикастен, крупнейшей в Европе.

https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

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в мире, россия, франция, европа, edf, евросоюз