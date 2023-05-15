Рейтинг@Mail.ru
Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/energetika-1872028889.html
Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России
Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России - РИА Новости, 15.05.2023
Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России
Франция во вторник соберет представителей 16 про-атомных государств Европы с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:46
2023-05-15T23:46
в мире
россия
франция
европа
edf
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция во вторник соберет представителей 16 про-атомных государств Европы с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики, сообщило агентство Франс Пресс. В Париж по приглашению министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше прибудут министры энергетики Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Швеции, Словакии, а также Италии в качестве наблюдателя и Великобритании в качестве специального гостя. Во встрече примет участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. "Министры обсудят выстраивание ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, в том числе, в плане поддержки атомной энергетики. Стороны также обсудят "возможные пути по укреплению независимости Европы от России – в особенности, в плане атомного топлива и производственных процессов в целом". Сообщается, что европейский про-атомный альянс соберется в третий раз, но впервые в рамках отдельного мероприятия, а не на полях совета ЕС по энергетике. Как сообщает агентство, Франция заявила о готовности предоставить свои производственные мощности для изготовления ядерного топлива европейским партнерам, имеющим на своей территории построенные еще во времена СССР АЭС. Отмечается, что, в то время, как французская энергокомпания EDF все еще импортирует обогащенный уран из России, компания Orano готовится увеличить свои производственные мощности в этом стратегически важном секторе на АЭС Трикастен, крупнейшей в Европе.
https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html
https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856280_0:0:2890:2167_1920x0_80_0_0_36821e342189b50cf897725b5649d937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, европа, edf, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Европа, EDF, Евросоюз
Министры 16 стран обсудят снижение зависимости от атомной отрасли России

Министры 16 стран обсудят в Париже меры по снижению зависимости от атомной отрасли России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция во вторник соберет представителей 16 про-атомных государств Европы с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики, сообщило агентство Франс Пресс.
В Париж по приглашению министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше прибудут министры энергетики Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Швеции, Словакии, а также Италии в качестве наблюдателя и Великобритании в качестве специального гостя. Во встрече примет участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон.
Трубы на электростанции - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар. И бьет на опережение
7 мая, 08:00
"Министры обсудят выстраивание ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, в том числе, в плане поддержки атомной энергетики.
Стороны также обсудят "возможные пути по укреплению независимости Европы от России – в особенности, в плане атомного топлива и производственных процессов в целом".
Сообщается, что европейский про-атомный альянс соберется в третий раз, но впервые в рамках отдельного мероприятия, а не на полях совета ЕС по энергетике.
Как сообщает агентство, Франция заявила о готовности предоставить свои производственные мощности для изготовления ядерного топлива европейским партнерам, имеющим на своей территории построенные еще во времена СССР АЭС. Отмечается, что, в то время, как французская энергокомпания EDF все еще импортирует обогащенный уран из России, компания Orano готовится увеличить свои производственные мощности в этом стратегически важном секторе на АЭС Трикастен, крупнейшей в Европе.
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить
3 мая, 08:00
 
В миреРоссияФранцияЕвропаEDFЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала