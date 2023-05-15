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СМИ: Киев экспортирует электричество Варшаве по ЛЭП, не работавшей 30 лет - РИА Новости, 15.05.2023
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23:56 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/eksport-1872029558.html
СМИ: Киев экспортирует электричество Варшаве по ЛЭП, не работавшей 30 лет
СМИ: Киев экспортирует электричество Варшаве по ЛЭП, не работавшей 30 лет - РИА Новости, 15.05.2023
СМИ: Киев экспортирует электричество Варшаве по ЛЭП, не работавшей 30 лет
Украина в понедельник начала экспортировать электроэнергию в Польшу по восстановленной линии электропередачи с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, которая не... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:56
2023-05-15T23:56
в мире
украина
польша
европа
укрэнерго
хмельницкая аэс
дтэк
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина в понедельник начала экспортировать электроэнергию в Польшу по восстановленной линии электропередачи с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, которая не использовалась последние 30 лет, сообщает украинское издание Forbes.ua. "Начался коммерческий экспорт электроэнергии по обновленной линии электропередачи (ЛЭП) с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, свидетельствуют данные европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E и "Укрэнерго", - сообщает издание. Отмечается, что межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, которая не работала с начала 90-х, прошло глубокую модернизацию. Общая протяженность линии 400 километров, 70% проходит над территорией Украины. Как пишет издание, польский оператор PSE объявил тендер на доступ к переходу с 15 мая, доступ получила компания "ДТЭК Западэнерго" украинского бизнесмена Ритана Ахметова. Компания планирует экспортировать по 200 МВт ежечасно 00:00 до 05:00 (совпадает с мск), с 08:00 до 15:00, а с 23:00 до полуночи – 100 МВт в час. Как пишет издание, в Польше цена на электроэнергию на рынке за сутки наперед самая высокая в Европе – 5170,22 гривен (140 долларов) за МВТ в час, в то время как на Украине цена электроэнергии на рынке за сутки наперед составляет 2759,66 гривен (75 долларов) за МВт в час. В ENTSO-E участвуют 43 оператора системы передачи электрической энергии из 36 стран. В марте ENTSO-E интегрировала энергосистемы Украины и Молдавии. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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в мире, украина, польша, европа, укрэнерго, хмельницкая аэс, дтэк
В мире, Украина, Польша, Европа, Укрэнерго, Хмельницкая АЭС, ДТЭК
СМИ: Киев экспортирует электричество Варшаве по ЛЭП, не работавшей 30 лет

Forbes.ua: Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу по ЛЭП, не работавшей 30 лет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина в понедельник начала экспортировать электроэнергию в Польшу по восстановленной линии электропередачи с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, которая не использовалась последние 30 лет, сообщает украинское издание Forbes.ua.
"Начался коммерческий экспорт электроэнергии по обновленной линии электропередачи (ЛЭП) с Хмельницкой АЭС в польский Жешув, свидетельствуют данные европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E и "Укрэнерго", - сообщает издание.
Отмечается, что межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, которая не работала с начала 90-х, прошло глубокую модернизацию. Общая протяженность линии 400 километров, 70% проходит над территорией Украины. Как пишет издание, польский оператор PSE объявил тендер на доступ к переходу с 15 мая, доступ получила компания "ДТЭК Западэнерго" украинского бизнесмена Ритана Ахметова. Компания планирует экспортировать по 200 МВт ежечасно 00:00 до 05:00 (совпадает с мск), с 08:00 до 15:00, а с 23:00 до полуночи – 100 МВт в час.
Как пишет издание, в Польше цена на электроэнергию на рынке за сутки наперед самая высокая в Европе – 5170,22 гривен (140 долларов) за МВТ в час, в то время как на Украине цена электроэнергии на рынке за сутки наперед составляет 2759,66 гривен (75 долларов) за МВт в час.
В ENTSO-E участвуют 43 оператора системы передачи электрической энергии из 36 стран. В марте ENTSO-E интегрировала энергосистемы Украины и Молдавии. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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