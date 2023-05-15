https://ria.ru/20230515/dtp-1871912985.html

В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов

В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов - РИА Новости, 15.05.2023

В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов

Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:44

2023-05-15T15:44

2023-05-15T15:55

происшествия

авто

архангельск

архангельская область

суворов

дтп

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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в Архангельске, сообщили в УМВД по Архангельской области. Авария произошла на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Шубина днем в понедельник. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Троицкий со стороны улицы Суворова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с машиной Datsun. От удара автомобиль Datsun отбросило на тротуар, где находились люди", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода, в том числе один несовершеннолетний. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

https://ria.ru/20230515/pokushenie-1871907991.html

архангельск

архангельская область

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происшествия, авто, архангельск, архангельская область, суворов, дтп, россия