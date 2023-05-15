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В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов - РИА Новости, 15.05.2023
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов
Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:44
2023-05-15T15:44
2023-05-15T15:55
происшествия
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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в Архангельске, сообщили в УМВД по Архангельской области. Авария произошла на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Шубина днем в понедельник. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Троицкий со стороны улицы Суворова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с машиной Datsun. От удара автомобиль Datsun отбросило на тротуар, где находились люди", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода, в том числе один несовершеннолетний. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
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Происшествия, Авто, Архангельск, Архангельская область, Суворов, ДТП, Россия
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов
В Архангельске два пешехода и ребенок пострадали из-за вылетевшего на тротуар авто