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В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов - РИА Новости, 15.05.2023
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15:44 15.05.2023 (обновлено: 15:55 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/dtp-1871912985.html
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов - РИА Новости, 15.05.2023
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов
Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:44
2023-05-15T15:55
происшествия
авто
архангельск
архангельская область
суворов
дтп
россия
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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в Архангельске, сообщили в УМВД по Архангельской области. Авария произошла на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Шубина днем в понедельник. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Троицкий со стороны улицы Суворова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с машиной Datsun. От удара автомобиль Datsun отбросило на тротуар, где находились люди", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода, в том числе один несовершеннолетний. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
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происшествия, авто, архангельск, архангельская область, суворов, дтп, россия
Происшествия, Авто, Архангельск, Архангельская область, Суворов, ДТП, Россия
В Архангельске вылетевшая после ДТП на тротуар машина сбила трех пешеходов

В Архангельске два пешехода и ребенок пострадали из-за вылетевшего на тротуар авто

© Фото : УМВД России по Архангельскoй oбластиДТП на перекрестке пр.Троицкий – ул.Шубина в Архангельске
ДТП на перекрестке пр.Троицкий – ул.Шубина в Архангельске - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : УМВД России по Архангельскoй oбласти
ДТП на перекрестке пр.Троицкий – ул.Шубина в Архангельске
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения на перекрестке двух легковых автомобилей, один из которых вылетел на тротуар в Архангельске, сообщили в УМВД по Архангельской области.
Авария произошла на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Шубина днем в понедельник.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Троицкий со стороны улицы Суворова, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с машиной Datsun. От удара автомобиль Datsun отбросило на тротуар, где находились люди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода, в том числе один несовершеннолетний. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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ПроисшествияАвтоАрхангельскАрхангельская областьСуворовДТПРоссия
 
 
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