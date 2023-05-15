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СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники - РИА Новости, 15.05.2023
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22:43 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/drony-1872023998.html
СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники
СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники - РИА Новости, 15.05.2023
СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники
Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах республики, сообщает... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:43
2023-05-15T22:43
в мире
эйндховен
катовице
wizz air
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах республики, сообщает радиостанция RMF. Первый инцидент произошел в субботу в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Там дрон пролетел на опасном расстоянии – около 30 метров – от самолета Польских авиалиний LOT. Второй подобный случай был зафиксирован в понедельник. "Очередной опасный инцидент с дроном, летающим в районе аэропорта – около 15.30 (16.30 мск) экипаж самолета линий Wizz Air, летевший из голландского Эйндховена, во время посадки в аэропорту города Катовице заметил дрон, появившийся в запрещенной для полетов зоне", - сообщает RMF. По данным радиостанции, ведутся поиски беспилотника и его оператора. Самолет безопасно приземлился.
https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html
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в мире, эйндховен, катовице, wizz air, lot
В мире, Эйндховен, Катовице, Wizz Air, LOT
СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники

RMF: над польскими аэропортами заметили два неопознанных беспилотника

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице в Польше
Сотрудники полиции на улице в Польше - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на улице в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах республики, сообщает радиостанция RMF.
Первый инцидент произошел в субботу в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Там дрон пролетел на опасном расстоянии – около 30 метров – от самолета Польских авиалиний LOT.
Второй подобный случай был зафиксирован в понедельник. "Очередной опасный инцидент с дроном, летающим в районе аэропорта – около 15.30 (16.30 мск) экипаж самолета линий Wizz Air, летевший из голландского Эйндховена, во время посадки в аэропорту города Катовице заметил дрон, появившийся в запрещенной для полетов зоне", - сообщает RMF.
По данным радиостанции, ведутся поиски беспилотника и его оператора. Самолет безопасно приземлился.
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В миреЭйндховенКатовицеWizz AirLOT
 
 
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