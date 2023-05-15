https://ria.ru/20230515/drony-1872023998.html

СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники

СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники - РИА Новости, 15.05.2023

СМИ: над польскими аэропортами заметили неопознанные беспилотники

Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах республики, сообщает... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:43

2023-05-15T22:43

2023-05-15T22:43

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катовице

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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах республики, сообщает радиостанция RMF. Первый инцидент произошел в субботу в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Там дрон пролетел на опасном расстоянии – около 30 метров – от самолета Польских авиалиний LOT. Второй подобный случай был зафиксирован в понедельник. "Очередной опасный инцидент с дроном, летающим в районе аэропорта – около 15.30 (16.30 мск) экипаж самолета линий Wizz Air, летевший из голландского Эйндховена, во время посадки в аэропорту города Катовице заметил дрон, появившийся в запрещенной для полетов зоне", - сообщает RMF. По данным радиостанции, ведутся поиски беспилотника и его оператора. Самолет безопасно приземлился.

https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html

эйндховен

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в мире, эйндховен, катовице, wizz air, lot