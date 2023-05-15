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В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая - РИА Новости, 15.05.2023
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17:25 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/drony-1871949735.html
В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая
В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая - РИА Новости, 15.05.2023
В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая
Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах в четверг, 18 мая, сообщил глава думского... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:25
2023-05-15T17:25
технологии
безопасность
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах в четверг, 18 мая, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В марте в Госдуму внесли проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России". "Совет Госдумы принял сейчас решение: рассмотреть наш законопроект о противодействии беспилотникам уже в этот четверг", - написал он в своём телеграм-канале. Ранее Хинштейн сообщил, что Минэкономразвития выступило против законопроекта о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
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технологии, безопасность, александр хинштейн, госдума рф
Технологии, Безопасность, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая

Хинштейн: Совет ГД рассмотрит проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах в четверг, 18 мая, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
В марте в Госдуму внесли проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России".
"Совет Госдумы принял сейчас решение: рассмотреть наш законопроект о противодействии беспилотникам уже в этот четверг", - написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Хинштейн сообщил, что Минэкономразвития выступило против законопроекта о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
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ТехнологииБезопасностьАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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