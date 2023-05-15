https://ria.ru/20230515/drony-1871949735.html

В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая

В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая - РИА Новости, 15.05.2023

В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая

Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах в четверг, 18 мая, сообщил глава думского... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:25

2023-05-15T17:25

2023-05-15T17:25

технологии

безопасность

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах в четверг, 18 мая, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В марте в Госдуму внесли проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России". "Совет Госдумы принял сейчас решение: рассмотреть наш законопроект о противодействии беспилотникам уже в этот четверг", - написал он в своём телеграм-канале. Ранее Хинштейн сообщил, что Минэкономразвития выступило против законопроекта о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, безопасность, александр хинштейн, госдума рф