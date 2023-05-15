В МИД прокомментировали выход России из ДОВСЕ
МИД: выход России из ДОВСЕ не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе не ухудшит там ситуацию с безопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Россия инициировала денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте.
"На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, как денонсация договора повлияет на безопасность в Европе.
Рябков отметил, что после действий Москвы "исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор".
"ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе", - отметил он в интервью "Парламентской газете".
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".