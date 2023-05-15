Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/dovse-1871721273.html
В МИД прокомментировали выход России из ДОВСЕ
В МИД прокомментировали выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 15.05.2023
В МИД прокомментировали выход России из ДОВСЕ
Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе не ухудшит там ситуацию с безопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T00:52
2023-05-15T00:52
россия
европа
москва
владимир путин
сергей рябков
нато
обсе
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе не ухудшит там ситуацию с безопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Россия инициировала денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте. "На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, как денонсация договора повлияет на безопасность в Европе. Рябков отметил, что после действий Москвы "исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор". "ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе", - отметил он в интервью "Парламентской газете". ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230511/dovse-1871149782.html
https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, москва, владимир путин, сергей рябков, нато, обсе, политика
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, ОБСЕ, Политика
В МИД прокомментировали выход России из ДОВСЕ

МИД: выход России из ДОВСЕ не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе не ухудшит там ситуацию с безопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Россия инициировала денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ
11 мая, 20:24
"На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, как денонсация договора повлияет на безопасность в Европе.
Рябков отметил, что после действий Москвы "исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор".
"ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе", - отметил он в интервью "Парламентской газете".
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
11 мая, 08:00
 
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинСергей РябковНАТООБСЕПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала