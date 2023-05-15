Рейтинг@Mail.ru
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871963371.html
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей
Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:56
2023-05-15T17:56
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Ведомство ранее в понедельник сообщало, что более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск. "За несколько часов энергетики подали напряжение на 399 трансформаторных подстанций в разных районах Донецка, восстановив энергоснабжение 49 000 бытовых потребителей, обесточенных в результате недавнего обстрела вооруженными формированиями Украины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении минугля ДНР в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230515/shakhtery-1871962726.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, жкх
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, ЖКХ
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей

Минугля ДНР: в Донецке восстановили электроснабжение 49 тысяч бытовых потребителей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
Ведомство ранее в понедельник сообщало, что более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск.
"За несколько часов энергетики подали напряжение на 399 трансформаторных подстанций в разных районах Донецка, восстановив энергоснабжение 49 000 бытовых потребителей, обесточенных в результате недавнего обстрела вооруженными формированиями Украины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении минугля ДНР в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В ДНР подняли на поверхность 69 горняков из двух обесточенных шахт
Вчера, 17:54
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала