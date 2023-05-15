https://ria.ru/20230515/donetsk-1871963371.html

В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей

В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей - РИА Новости, 15.05.2023

В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей

Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:56

2023-05-15T17:56

2023-05-15T17:56

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Ведомство ранее в понедельник сообщало, что более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск. "За несколько часов энергетики подали напряжение на 399 трансформаторных подстанций в разных районах Донецка, восстановив энергоснабжение 49 000 бытовых потребителей, обесточенных в результате недавнего обстрела вооруженными формированиями Украины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении минугля ДНР в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230515/shakhtery-1871962726.html

донецк

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, жкх