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В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей
Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:56
2023-05-15T17:56
2023-05-15T17:56
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Энергоснабжение 49 тысяч бытовых потребителей в Донецке восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Ведомство ранее в понедельник сообщало, что более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск. "За несколько часов энергетики подали напряжение на 399 трансформаторных подстанций в разных районах Донецка, восстановив энергоснабжение 49 000 бытовых потребителей, обесточенных в результате недавнего обстрела вооруженными формированиями Украины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении минугля ДНР в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, жкх
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, ЖКХ
В Донецке восстановили электроснабжение части бытовых потребителей
Минугля ДНР: в Донецке восстановили электроснабжение 49 тысяч бытовых потребителей