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В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023

В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:36

2023-05-15T16:36

2023-05-15T16:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины