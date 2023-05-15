Рейтинг@Mail.ru
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871931475.html
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:36
2023-05-15T16:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Минугля ДНР: более 92 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики ДНР.
«
"Без напряжения осталось 669 трансформаторных подстанций, 92 200 бытовых абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала