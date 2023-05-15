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В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:36
2023-05-15T16:36
2023-05-15T16:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ряде районов Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу в общей сложности 20 ракет из РСЗО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Минугля ДНР: более 92 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ