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В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция
Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:36
2023-05-15T15:36
2023-05-15T15:36
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов города, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция
Кулемзин: подстанция "Смолянка" с Донецке обесточена, несколько районов города без света