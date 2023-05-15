Рейтинг@Mail.ru
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871910317.html
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция
Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:36
2023-05-15T15:36
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807969694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c35090325ee63412a1f82c7660e42a1a.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов города, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807969694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef812fb1eca238dcd4dd660049c75713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия
В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция

Кулемзин: подстанция "Смолянка" с Донецке обесточена, несколько районов города без света

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрансформаторы электрической подстанции
Трансформаторы электрической подстанции - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Трансформаторы электрической подстанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов города, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района обесточена подстанция "Смолянка". Частично без напряжения остаются несколько районов города", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала