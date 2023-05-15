https://ria.ru/20230515/donetsk-1871910317.html

В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция

В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция - РИА Новости, 15.05.2023

В Донецке из-за обстрела ВСУ оказалась обесточена подстанция

Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:36

2023-05-15T15:36

2023-05-15T15:36

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

россия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Подстанция "Смолянка" в Куйбышевском районе Донецка обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, частично без света остались несколько районов города, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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