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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 15.05.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:26
2023-05-15T13:26
2023-05-15T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин заявил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка