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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871831643.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 15.05.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:26
2023-05-15T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин заявил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Степной получил ранения мужчина 1961 года рождения. Доставлен в больницу имени Калинина", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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