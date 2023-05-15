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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 15.05.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:26

2023-05-15T13:26

2023-05-15T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины