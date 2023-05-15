https://ria.ru/20230515/donetsk-1871795762.html

Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке

Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке - РИА Новости, 15.05.2023

Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:11

2023-05-15T12:11

2023-05-15T12:20

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донецк

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и близлежащую территорию."Над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230418/donetsk-1866038200.html

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Кирилл Волков

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