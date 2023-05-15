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Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке - РИА Новости, 15.05.2023
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12:11 15.05.2023 (обновлено: 12:20 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/donetsk-1871795762.html
Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке
Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке - РИА Новости, 15.05.2023
Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:11
2023-05-15T12:20
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
россия
алексей кулемзин (донецк)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и близлежащую территорию."Над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Алексей Кулемзин (Донецк), Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о срабатывании сил ПВО над стадионом "Донбасс Арена"

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМраморный футбольный мяч перед стадионом "Донбасс-Арена" в Донецке
Мраморный футбольный мяч перед стадионом Донбасс-Арена в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Мраморный футбольный мяч перед стадионом "Донбасс-Арена" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и близлежащую территорию.
"Над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлексей Кулемзин (Донецк)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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