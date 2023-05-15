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Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке
Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке - РИА Новости, 15.05.2023
Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:11
2023-05-15T12:11
2023-05-15T12:20
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО, части сбитой ракеты, предположительно, упали на стадион и близлежащую территорию."Над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО сработали над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о срабатывании сил ПВО над стадионом "Донбасс Арена"