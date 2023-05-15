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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:05

2023-05-15T08:05

2023-05-15T08:05

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

ясиноватая

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

донецк

ясиноватая

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, ясиноватая, донбасс, вооруженные силы украины