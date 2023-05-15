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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/donbass-1871738246.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:05
2023-05-15T08:05
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
ясиноватая
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
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ясиноватая
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происшествия, горловка, донецк, ясиноватая, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Ясиноватая, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Ясиноватой, Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ...07:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметров... 07:20 - населенный пункт Тоненькое - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкЯсиноватаяДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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