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У разведки не было доказательств связи Трампа с Россией, заявил Минюст США - РИА Новости, 15.05.2023
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23:21 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/dokazatelstva-1872027409.html
У разведки не было доказательств связи Трампа с Россией, заявил Минюст США
У разведки не было доказательств связи Трампа с Россией, заявил Минюст США - РИА Новости, 15.05.2023
У разведки не было доказательств связи Трампа с Россией, заявил Минюст США
У правоохранителей и разведсообщества США не было доказательств связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией, в том числе данных о контактах со... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:21
2023-05-15T23:21
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. У правоохранителей и разведсообщества США не было доказательств связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией, в том числе данных о контактах со спецслужбами РФ, говорится в докладе спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма."Ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество, как оказывается, не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора", - указано в опубликованном в понедельник документе.Отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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в мире, сша, россия, москва
В мире, США, Россия, Москва
У разведки не было доказательств связи Трампа с Россией, заявил Минюст США

Спецпрокурор Дарэм: у разведки США не было доказательств связи Трампа с Россией

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. У правоохранителей и разведсообщества США не было доказательств связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией, в том числе данных о контактах со спецслужбами РФ, говорится в докладе спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма.
"Ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество, как оказывается, не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора", - указано в опубликованном в понедельник документе.
Отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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