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Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
18:28 15.05.2023 (обновлено: 18:31 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/chuntsin-1871955430.html
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис - РИА Новости, 15.05.2023
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис
Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:28
2023-05-15T18:31
туризм
новости - туризм
москва
чунцин
китай
шереметьево (аэропорт)
airbus a330
куда можно лететь
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево. "Tianjin Airlines возобновляет полеты в Чунцин. Сегодня, 15 мая, китайская авиакомпания возобновила рейсы Чунцин - Москва - Чунцин", – говорится в сообщении. Как уточняется, рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам с прилетом в 05.30 мск и вылетом 12.25 мск на авиалайнере Airbus A330-300.С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз.
https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html
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чунцин
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новости - туризм, москва, чунцин, китай, шереметьево (аэропорт), airbus a330, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Чунцин, Китай, Шереметьево (аэропорт), Airbus A330, куда можно лететь
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис

Китайская авиакомпания Tianjin Airlines возобновила полеты из Москвы в Чунцин

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево.
"Tianjin Airlines возобновляет полеты в Чунцин. Сегодня, 15 мая, китайская авиакомпания возобновила рейсы Чунцин - Москва - Чунцин", – говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам с прилетом в 05.30 мск и вылетом 12.25 мск на авиалайнере Airbus A330-300.
С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваЧунцинКитайШереметьево (аэропорт)Airbus A330куда можно лететь
 
 
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