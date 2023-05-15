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Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис

Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис - РИА Новости, 15.05.2023

Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис

Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:28

2023-05-15T18:28

2023-05-15T18:31

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москва

чунцин

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шереметьево (аэропорт)

airbus a330

куда можно лететь

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево. "Tianjin Airlines возобновляет полеты в Чунцин. Сегодня, 15 мая, китайская авиакомпания возобновила рейсы Чунцин - Москва - Чунцин", – говорится в сообщении. Как уточняется, рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам с прилетом в 05.30 мск и вылетом 12.25 мск на авиалайнере Airbus A330-300.С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз.

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

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