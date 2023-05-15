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Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис - РИА Новости, 15.05.2023
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис
Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:28
2023-05-15T18:28
2023-05-15T18:31
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китай
шереметьево (аэропорт)
airbus a330
куда можно лететь
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево. "Tianjin Airlines возобновляет полеты в Чунцин. Сегодня, 15 мая, китайская авиакомпания возобновила рейсы Чунцин - Москва - Чунцин", – говорится в сообщении. Как уточняется, рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам с прилетом в 05.30 мск и вылетом 12.25 мск на авиалайнере Airbus A330-300.С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз.
https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html
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новости - туризм, москва, чунцин, китай, шереметьево (аэропорт), airbus a330, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Чунцин, Китай, Шереметьево (аэропорт), Airbus A330, куда можно лететь
Из Москвы открылись рейсы в еще один китайский мегаполис
Китайская авиакомпания Tianjin Airlines возобновила полеты из Москвы в Чунцин
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines с понедельника возобновила полеты из Москвы в Чунцин (Китай), сообщает московский аэропорт Шереметьево.
"Tianjin Airlines возобновляет полеты в Чунцин. Сегодня, 15 мая, китайская авиакомпания возобновила рейсы Чунцин - Москва - Чунцин", – говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам с прилетом в 05.30 мск и вылетом 12.25 мск на авиалайнере Airbus A330-300.
С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз.
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