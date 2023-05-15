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На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2023
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:45
2023-05-15T12:45
2023-05-15T12:49
хабаровский край
природные пожары в россии
происшествия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Он отметил, что очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском."Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор. Нам необходимо как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации пожаров", - добавил глава региона.По его словам, в настоящее время возгорания тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, задействовано 69 единиц техники.
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хабаровский край, природные пожары в россии, происшествия, михаил дегтярев
Хабаровский край, Природные пожары в России, Происшествия, Михаил Дегтярев
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Дегтярев: на всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
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"Сегодня мной подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Хабаровского края. По всему региону установилась сухая и жаркая погода. По состоянию на вечер понедельника, действует восемь лесных пожаров", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском.
"Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор. Нам необходимо как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации пожаров", - добавил глава региона.
По его словам, в настоящее время возгорания тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, задействовано 69 единиц техники.
В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое