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На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2023
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12:45 15.05.2023 (обновлено: 12:49 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/chs-1871809501.html
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2023
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:45
2023-05-15T12:49
хабаровский край
природные пожары в россии
происшествия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Он отметил, что очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском."Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор. Нам необходимо как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации пожаров", - добавил глава региона.По его словам, в настоящее время возгорания тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, задействовано 69 единиц техники.
https://ria.ru/20230514/pozhary-1871621043.html
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хабаровский край, природные пожары в россии, происшествия, михаил дегтярев
Хабаровский край, Природные пожары в России, Происшествия, Михаил Дегтярев
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Дегтярев: на всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Сегодня мной подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Хабаровского края. По всему региону установилась сухая и жаркая погода. По состоянию на вечер понедельника, действует восемь лесных пожаров", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском.
"Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор. Нам необходимо как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации пожаров", - добавил глава региона.
По его словам, в настоящее время возгорания тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, задействовано 69 единиц техники.
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Хабаровский крайПриродные пожары в РоссииПроисшествияМихаил Дегтярев
 
 
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