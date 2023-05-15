https://ria.ru/20230515/chs-1871809501.html

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2023

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:45

2023-05-15T12:45

2023-05-15T12:49

хабаровский край

природные пожары в россии

происшествия

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Он отметил, что очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском."Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор. Нам необходимо как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации пожаров", - добавил глава региона.По его словам, в настоящее время возгорания тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, задействовано 69 единиц техники.

https://ria.ru/20230514/pozhary-1871621043.html

хабаровский край

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хабаровский край, природные пожары в россии, происшествия, михаил дегтярев