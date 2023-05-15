https://ria.ru/20230515/britaniya-1871940001.html
В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах
В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах - РИА Новости, 15.05.2023
В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах
Случаи лечения больных в коридорах больниц Великобритании увеличились по сравнению с прошлым годом в связи с нехваткой записи к врачам общей практики, которые... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:02
2023-05-15T17:02
2023-05-15T17:09
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Случаи лечения больных в коридорах больниц Великобритании увеличились по сравнению с прошлым годом в связи с нехваткой записи к врачам общей практики, которые проводят первичный осмотр и, в случае необходимости, направляют пациентов в больницу, заявляет британский профсоюз "Королевский колледж медсестер". "Коридорный уход стал более частым в связи с увеличившимся числом обращающихся в больницы пациентов из-за нехватки записи к врачам общей практики… пациенты из отделения неотложной помощи не могут быть переведены в палаты. В результате, чтобы справиться с большим количеством пациентов, сотрудники, оказывающие неотложную помощь, делают это в неподходящих для этого условиях", - говорится на официальном сайте профсоюза. По результатам опроса медсестер, оказывающих неотложную помощь пациентам, выяснилось, что более 8 из 10 опрошенных заявили, что случаи лечения пациентов в непредназначенных для этого местах, в частности, в складских помещениях, увеличились с начала прошлого года. Согласно результатам опроса, более 9 из 10 опрошенных медсестер обеспокоены тем, что пациенты не получают должного безопасного ухода, и что конфиденциальность больных находится под угрозой. При этом более 6 из 10 опрошенных медсестер боятся, что они могут быть лишены лицензии или против них может быть начато судебное разбирательство, в случае, если с пациентом что-то случится. Две трети опрошенных медицинских работников признались, что сталкивались с насилием и агрессивным поведением со стороны недовольных пациентов и их родственников. Ранее газета Telegraph сообщила, что британские медсестры будут носить нательные камеры для предотвращения домогательств и изнасилований на фоне данных о большом количестве случаев сексуального насилия в больницах.
https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html
https://ria.ru/20230507/britaniya-1869658634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах
В Британии по сравнению с прошлым годом участились случаи лечения в больничных коридорах
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Случаи лечения больных в коридорах больниц Великобритании увеличились по сравнению с прошлым годом в связи с нехваткой записи к врачам общей практики, которые проводят первичный осмотр и, в случае необходимости, направляют пациентов в больницу, заявляет британский профсоюз
"Королевский колледж медсестер".
"Коридорный уход стал более частым в связи с увеличившимся числом обращающихся в больницы пациентов из-за нехватки записи к врачам общей практики… пациенты из отделения неотложной помощи не могут быть переведены в палаты. В результате, чтобы справиться с большим количеством пациентов, сотрудники, оказывающие неотложную помощь, делают это в неподходящих для этого условиях", - говорится на официальном сайте профсоюза.
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По результатам опроса медсестер, оказывающих неотложную помощь пациентам, выяснилось, что более 8 из 10 опрошенных заявили, что случаи лечения пациентов в непредназначенных для этого местах, в частности, в складских помещениях, увеличились с начала прошлого года.
Согласно результатам опроса, более 9 из 10 опрошенных медсестер обеспокоены тем, что пациенты не получают должного безопасного ухода, и что конфиденциальность больных находится под угрозой. При этом более 6 из 10 опрошенных медсестер боятся, что они могут быть лишены лицензии или против них может быть начато судебное разбирательство, в случае, если с пациентом что-то случится.
Две трети опрошенных медицинских работников признались, что сталкивались с насилием и агрессивным поведением со стороны недовольных пациентов и их родственников.
Ранее газета Telegraph сообщила, что британские медсестры будут носить нательные камеры для предотвращения домогательств и изнасилований на фоне данных о большом количестве случаев сексуального насилия в больницах.
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