https://ria.ru/20230515/britaniya-1871940001.html

В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах

В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах - РИА Новости, 15.05.2023

В Британии участились случаи лечения в больничных коридорах

Случаи лечения больных в коридорах больниц Великобритании увеличились по сравнению с прошлым годом в связи с нехваткой записи к врачам общей практики, которые... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:02

2023-05-15T17:02

2023-05-15T17:09

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Случаи лечения больных в коридорах больниц Великобритании увеличились по сравнению с прошлым годом в связи с нехваткой записи к врачам общей практики, которые проводят первичный осмотр и, в случае необходимости, направляют пациентов в больницу, заявляет британский профсоюз "Королевский колледж медсестер". "Коридорный уход стал более частым в связи с увеличившимся числом обращающихся в больницы пациентов из-за нехватки записи к врачам общей практики… пациенты из отделения неотложной помощи не могут быть переведены в палаты. В результате, чтобы справиться с большим количеством пациентов, сотрудники, оказывающие неотложную помощь, делают это в неподходящих для этого условиях", - говорится на официальном сайте профсоюза. По результатам опроса медсестер, оказывающих неотложную помощь пациентам, выяснилось, что более 8 из 10 опрошенных заявили, что случаи лечения пациентов в непредназначенных для этого местах, в частности, в складских помещениях, увеличились с начала прошлого года. Согласно результатам опроса, более 9 из 10 опрошенных медсестер обеспокоены тем, что пациенты не получают должного безопасного ухода, и что конфиденциальность больных находится под угрозой. При этом более 6 из 10 опрошенных медсестер боятся, что они могут быть лишены лицензии или против них может быть начато судебное разбирательство, в случае, если с пациентом что-то случится. Две трети опрошенных медицинских работников признались, что сталкивались с насилием и агрессивным поведением со стороны недовольных пациентов и их родственников. Ранее газета Telegraph сообщила, что британские медсестры будут носить нательные камеры для предотвращения домогательств и изнасилований на фоне данных о большом количестве случаев сексуального насилия в больницах.

https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания