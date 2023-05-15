Бразилия готова поддерживать урегулирование на Украине, заявил МИД
Глава МИД Виейру: Бразилия готова поддерживать усилия по урегулированию на Украине
Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бразилия готова присоединиться к странам, которые контактируют со сторонами конфликта на Украине для его урегулирования, а также настаивает на переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава бразильского МИД Мауру Виейру.
"Мы настаиваем на том, что необходимо сесть и вести переговоры. Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире", - заявил Виейру американскому телеканалу CNN.
Бразильский министр также отметил, что страна не пытается настроить Россию или Украину против друг друга, а "пытается убедить эти две страны" в необходимости вести переговоры.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.