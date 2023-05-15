https://ria.ru/20230515/brazil-1872012289.html
Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на G7
Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на G7 - РИА Новости, 15.05.2023
Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на G7
Бразильская дипломатия работает над тем, чтобы итоговая расширенная декларация участников саммита "Большой семерки" не носила антироссийский характер, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:54
2023-05-15T20:54
2023-05-15T20:54
в мире
хиросима (префектура)
бразилия
япония
луис инасиу лула да силва
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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Бразильская дипломатия работает над тем, чтобы итоговая расширенная декларация участников саммита "Большой семерки" не носила антироссийский характер, сообщила газета Globo со ссылкой на секретаря МИД страны. "Бразильская дипломатия работает над тем, чтобы итоговая декларация, которая будет подписана на встрече G7 в японской Хиросиме, в которой примет участие президент Луис Инасиу Лула да Силва, не стала антироссийским актом. Обсуждаемый текст будет касаться важности обеспечения продовольственной безопасности, особенно среди беднейших стран мира. Идея в том, чтобы в документе война между русскими и украинцами только упоминалась, без прямого осуждения Москвы", - говорится в материале Globo со ссылкой на секретаря МИД Бразилии по экономическим вопросам Маурисиу Лириу. Президент Бразилии 20 и 21 мая примет участие во встречах "Большой семерки" с участием лидеров Японии, США, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Канады, которая пройдет в Хиросиме. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. В ходе мероприятий будут подписаны две декларации, одна из которых будет подготовлена непосредственными членами G7, а другая - с участием приглашенных стран. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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в мире, хиросима (префектура), бразилия, япония, луис инасиу лула да силва, g7, оон, международное энергетическое агентство
В мире, Хиросима (префектура), Бразилия, Япония, Луис Инасиу Лула да Силва, G7, ООН, Международное энергетическое агентство
Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на G7
Globo: Бразилия пытается избежать принятия антироссийской декларации на G7