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Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области

Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области - РИА Новости, 15.05.2023

Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области, в результате водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:17

2023-05-15T21:17

2023-05-15T21:17

происшествия

курская область

суджанский район

украина

роман старовойт

россия

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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области, в результате водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Инцидент произошел в понедельник вечером в Суджанском районе, неподалеку от села Плёхово. "Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что раненного водителя доставили Суджанскую ЦРБ. Там пострадавшему оказывают помощь хирурги. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html

https://ria.ru/20230515/vzryv-1871929304.html

курская область

суджанский район

украина

россия

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происшествия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт, россия