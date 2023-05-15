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Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области
Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области - РИА Новости, 15.05.2023
Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области, в результате водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:17
2023-05-15T21:17
2023-05-15T21:17
происшествия
курская область
суджанский район
украина
роман старовойт
россия
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области, в результате водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Инцидент произошел в понедельник вечером в Суджанском районе, неподалеку от села Плёхово. "Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что раненного водителя доставили Суджанскую ЦРБ. Там пострадавшему оказывают помощь хирурги. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.
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происшествия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт, россия
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Украина, Роман Старовойт, Россия
Атака украинского дрона ранила водителя экскаватора в Курской области
В Курской области водитель экскаватора получил ранение в результате атаки украинского БПЛА