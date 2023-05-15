https://ria.ru/20230515/bondarev-1871736357.html

В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России

В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России - РИА Новости, 15.05.2023

В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России

Канцлер Германии Олаф Шольц занимается подстрекательством, когда выступает против достижения мира на Украине на условиях России, заявил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T07:33

2023-05-15T07:33

2023-05-15T10:27

украина

россия

германия

олаф шольц

виктор бондарев

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц занимается подстрекательством, когда выступает против достижения мира на Украине на условиях России, заявил в Telegram-канале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.Бондарев посоветовал Шольцу изучить историю собственной страны и проанализировать, к какой катастрофе ведет нацизм. "На самом деле условия России не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа. Мы выступаем за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе России", — отметил сенатор. Он напомнил о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Россия ратует за мир и выступает против агрессии, заявил Бондарев."Вместе с тем мы не позволим навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нас условиях. Одним из наших национальных интересов является безопасность по всему периметру российского государства. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы военная инфраструктура и нацистский режим Украины были уничтожены", — продолжил он. По словам сенатора, это важно не только для россиян, но и для всего континента. Недальновидные политики вроде Шольца этого не понимают, заключил он.

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871632823.html

https://ria.ru/20230514/proval-1871575582.html

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украина, россия, германия, олаф шольц, виктор бондарев, совет федерации рф, политика