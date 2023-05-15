https://ria.ru/20230515/bondarev-1871736357.html
В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России
В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России - РИА Новости, 15.05.2023
В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России
Канцлер Германии Олаф Шольц занимается подстрекательством, когда выступает против достижения мира на Украине на условиях России, заявил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T07:33
2023-05-15T07:33
2023-05-15T10:27
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц занимается подстрекательством, когда выступает против достижения мира на Украине на условиях России, заявил в Telegram-канале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.Бондарев посоветовал Шольцу изучить историю собственной страны и проанализировать, к какой катастрофе ведет нацизм. "На самом деле условия России не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа. Мы выступаем за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе России", — отметил сенатор. Он напомнил о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Россия ратует за мир и выступает против агрессии, заявил Бондарев."Вместе с тем мы не позволим навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нас условиях. Одним из наших национальных интересов является безопасность по всему периметру российского государства. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы военная инфраструктура и нацистский режим Украины были уничтожены", — продолжил он. По словам сенатора, это важно не только для россиян, но и для всего континента. Недальновидные политики вроде Шольца этого не понимают, заключил он.
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украина, россия, германия, олаф шольц, виктор бондарев, совет федерации рф, политика
Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде осудили слова Шольца о неприемлемости мирных предложений России
Сенатор Бондарев раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц занимается подстрекательством, когда выступает против достижения мира на Украине на условиях России, заявил в Telegram-канале
глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«
"Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта, потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве", — написал он.
Бондарев посоветовал Шольцу изучить историю собственной страны и проанализировать, к какой катастрофе ведет нацизм.
"На самом деле условия России не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа. Мы выступаем за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе России", — отметил сенатор.
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Он напомнил о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
«
"Мы не считаем, что народ подлежит истреблению. А вот у украинской стороны в отношении нас иная позиция. Глава ГУР Минобороны Украины призывал убивать русских в любой точке мира", — добавил сенатор, подчеркнув, что "никакого геноцида украинцев после нашей победы не последует".
Россия ратует за мир и выступает против агрессии, заявил Бондарев.
"Вместе с тем мы не позволим навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нас условиях. Одним из наших национальных интересов является безопасность по всему периметру российского государства. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы военная инфраструктура и нацистский режим Украины были уничтожены", — продолжил он.
По словам сенатора, это важно не только для россиян, но и для всего континента. Недальновидные политики вроде Шольца этого не понимают, заключил он.
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