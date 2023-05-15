https://ria.ru/20230515/blagoustroystvo-1871870147.html

Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства

Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 15.05.2023

Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства

Свыше 500 тысяч жителей Московской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:16

2023-05-15T14:16

2023-05-15T14:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 500 тысяч жителей Московской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.Отдать свой голос могут все желающие старше 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru. Сделать это можно двумя способами: онлайн на сайте голосования с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", либо с помощью волонтеров, сопровождающих проект. На голосование от Подмосковья в этом году вынесено 248 объектов в 56 городских округах."Свыше полумиллиона жителей Подмосковья уже сделали свой выбор в пользу территорий, которые нуждаются в благоустройстве. В некоторых муниципалитетах уже определились явные лидеры, где-то – идет серьезная борьба. До 31 мая у каждого, кто еще не проголосовал, есть возможность выбрать территорию, которую, по их мнению, необходимо обновить", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.Он также призвал принять всех участие в голосовании.На сегодняшний день план по количеству голосов уже перевыполнили Краснознаменск, Бронницы, Серебряные Пруды. Помимо этого, лидерами среди муниципальных образований, исходя из процентного соотношения к населению, стали следующие городские округа: Лыткарино, Луховицы, Павловский Посад, Дзержинский, Одинцовский, Рузский, Ступино, Электросталь, Орехово-Зуевский, Власиха, Подольск, Люберцы, Электрогорск, Истра и другие.По данным пресс-службы, масштабный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Подмосковье с 2017 года. За это время в регионе благоустроили 420 общественных территорий. Среди них - новые пешеходные зоны, площади, скверы, набережные, зоны отдыха, парки. В этом году в регионе также продолжат реализацию программы по благоустройству – преобразят 60 объектов.

https://ria.ru/20230510/territorii-1870822019.html

https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869146397.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), михаил хайкин