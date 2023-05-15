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Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 15.05.2023
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Новости Подмосковья
 
14:16 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/blagoustroystvo-1871870147.html
Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 15.05.2023
Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства
Свыше 500 тысяч жителей Московской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:16
2023-05-15T14:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 500 тысяч жителей Московской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.Отдать свой голос могут все желающие старше 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru. Сделать это можно двумя способами: онлайн на сайте голосования с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", либо с помощью волонтеров, сопровождающих проект. На голосование от Подмосковья в этом году вынесено 248 объектов в 56 городских округах."Свыше полумиллиона жителей Подмосковья уже сделали свой выбор в пользу территорий, которые нуждаются в благоустройстве. В некоторых муниципалитетах уже определились явные лидеры, где-то – идет серьезная борьба. До 31 мая у каждого, кто еще не проголосовал, есть возможность выбрать территорию, которую, по их мнению, необходимо обновить", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.Он также призвал принять всех участие в голосовании.На сегодняшний день план по количеству голосов уже перевыполнили Краснознаменск, Бронницы, Серебряные Пруды. Помимо этого, лидерами среди муниципальных образований, исходя из процентного соотношения к населению, стали следующие городские округа: Лыткарино, Луховицы, Павловский Посад, Дзержинский, Одинцовский, Рузский, Ступино, Электросталь, Орехово-Зуевский, Власиха, Подольск, Люберцы, Электрогорск, Истра и другие.По данным пресс-службы, масштабный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Подмосковье с 2017 года. За это время в регионе благоустроили 420 общественных территорий. Среди них - новые пешеходные зоны, площади, скверы, набережные, зоны отдыха, парки. В этом году в регионе также продолжат реализацию программы по благоустройству – преобразят 60 объектов.
https://ria.ru/20230510/territorii-1870822019.html
https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869146397.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Более 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали объекты благоустройства

© Фото : сайт gosuslugi.ruПлатформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"
Платформа обратной связи Госуслуги. Решаем вместе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : сайт gosuslugi.ru
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 500 тысяч жителей Московской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
Отдать свой голос могут все желающие старше 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru. Сделать это можно двумя способами: онлайн на сайте голосования с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", либо с помощью волонтеров, сопровождающих проект. На голосование от Подмосковья в этом году вынесено 248 объектов в 56 городских округах.
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы
10 мая, 16:05
"Свыше полумиллиона жителей Подмосковья уже сделали свой выбор в пользу территорий, которые нуждаются в благоустройстве. В некоторых муниципалитетах уже определились явные лидеры, где-то – идет серьезная борьба. До 31 мая у каждого, кто еще не проголосовал, есть возможность выбрать территорию, которую, по их мнению, необходимо обновить", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
Он также призвал принять всех участие в голосовании.

На сегодняшний день план по количеству голосов уже перевыполнили Краснознаменск, Бронницы, Серебряные Пруды. Помимо этого, лидерами среди муниципальных образований, исходя из процентного соотношения к населению, стали следующие городские округа: Лыткарино, Луховицы, Павловский Посад, Дзержинский, Одинцовский, Рузский, Ступино, Электросталь, Орехово-Зуевский, Власиха, Подольск, Люберцы, Электрогорск, Истра и другие.

По данным пресс-службы, масштабный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Подмосковье с 2017 года. За это время в регионе благоустроили 420 общественных территорий. Среди них - новые пешеходные зоны, площади, скверы, набережные, зоны отдыха, парки. В этом году в регионе также продолжат реализацию программы по благоустройству – преобразят 60 объектов.
Более 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
2 мая, 13:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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