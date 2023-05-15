https://ria.ru/20230515/bespilotniki-1871823937.html

В Калининградской области отменили запрет на использование беспилотников

В Калининградской области отменили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 15.05.2023

В Калининградской области отменили запрет на использование беспилотников

Губернатор Алиханов отменил запрет на использование беспилотников на территории Калининградской области с 15 мая, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:09

2023-05-15T13:09

2023-05-15T13:09

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Алиханов отменил запрет на использование беспилотников на территории Калининградской области с 15 мая, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Признать утратившим силу Указ Губернатора Калининградской области от 05 мая 2023 года № 35 "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Калининградской области", - говорится в указе. Проект указа губернатора Калининградской области Алиханова о запрете использования беспилотников на территории региона появился в начале 2023 года. 5 мая глава региона подписал документ, ограничивавший полёты беспилотников до 14 мая. Позже калининградские власти запретили полеты гражданских беспилотников (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года, и сообщили, что запрет будет действовать и после 14 мая.

https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870816572.html

калининградская область

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калининградская область, антон алиханов