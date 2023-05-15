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В Запорожской области поразили базу расположения украинских войск
В Запорожской области поразили базу расположения украинских войск - РИА Новости, 15.05.2023
В Запорожской области поразили базу расположения украинских войск
Российские войска поразили базу расположения украинских войск в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального движения "Мы... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:17
2023-05-15T16:17
2023-05-15T17:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
евгений балицкий
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Российские войска поразили базу расположения украинских войск в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня прицельным ударом поражена база расположения украинских боевиков в городе Гуляйполе. Предварительно установлено, что там, помимо рядового состава, также находились и офицеры", — рассказал собеседник агентства. По его словам, благодаря точному попаданию несколько десятков украинских солдат погибли или получили ранения.В понедельник днем Минобороны сообщило об уничтожении группировкой "Восток" более 150 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.В начале мая врио главы области Евгений Балицкий объявил о временной эвакуации граждан из 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов. Прежде всего это касается детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, евгений балицкий, бердянск
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Евгений Балицкий, Бердянск
В Запорожской области поразили базу расположения украинских войск
Рогов сообщил о поражении базы расположения ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области