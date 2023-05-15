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Байден впервые прокомментировал выборы в Турции

Байден впервые прокомментировал выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023

Байден впервые прокомментировал выборы в Турции

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал президентские выборы в Турции, выразив надежду на то, что "победит тот, кто победит", и подчеркнув, что в этом РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T01:47

2023-05-15T01:47

2023-05-15T01:47

в мире

турция

сша

джо байден

кемаль кылычдароглу

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые прокомментировал президентские выборы в Турции, выразив надежду на то, что "победит тот, кто победит", и подчеркнув, что в этом регионе и так достаточно проблем. "Надеюсь, кто бы ни победил, победит. В этой части мира достаточно проблем", - сказал Байден журналистам. Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,56%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,72% голосов после подсчета бюллетеней с 97,78% избирательных урн, передал государственный телеканал TRT Haber. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, выборы перейдут во второй тур, который состоится 28 мая.

турция

сша

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2023

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в мире, турция, сша, джо байден, кемаль кылычдароглу