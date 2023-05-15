https://ria.ru/20230515/bayden-1871722692.html
Байден допустил возможность договоренности о предотвращении дефолта
Байден допустил возможность договоренности о предотвращении дефолта - РИА Новости, 15.05.2023
Байден допустил возможность договоренности о предотвращении дефолта
Президент США Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и планирует во... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T01:28
2023-05-15T01:28
2023-05-15T01:28
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и планирует во вторник поговорить по этому поводу с лидерами конгресса. Министерство финансов предупреждает, что уже в июне США ждет первый в истории суверенный дефолт, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований. "Оценивать переговоры в разгар переговоров всегда неправильно. Я сохраняю оптимизм, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно считаю, что с их стороны, равно как и с нашей, присутствует желание достичь соглашения. Я думаю, что это нам по плечу", - сказал Байден журналистам. Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязывает повышение потолка государственного долга с принятием программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов. На вопрос, состоится ли во вторник его встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, Байден ответил утвердительно. "Думаю, что да", - сказал он. Байден добавил, что не меняет планов поездки на саммит G7 в Японии, куда он должен отправиться в среду.
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сша, япония, джо байден, кевин маккарти, g7, в мире
США, Япония, Джо Байден, Кевин Маккарти, G7, В мире
Байден допустил возможность договоренности о предотвращении дефолта
Байден заявил, что видит возможность договориться с конгрессом о предотвращении дефолта
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и планирует во вторник поговорить по этому поводу с лидерами конгресса.
Министерство финансов предупреждает, что уже в июне США ждет первый в истории суверенный дефолт, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований.
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден
"Оценивать переговоры в разгар переговоров всегда неправильно. Я сохраняю оптимизм, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно считаю, что с их стороны, равно как и с нашей, присутствует желание достичь соглашения. Я думаю, что это нам по плечу", - сказал Байден журналистам.
Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, увязывает повышение потолка государственного долга с принятием программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.
На вопрос, состоится ли во вторник его встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти
, Байден ответил утвердительно. "Думаю, что да", - сказал он. Байден добавил, что не меняет планов поездки на саммит G7
в Японии
, куда он должен отправиться в среду.
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