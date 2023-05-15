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Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию

Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию - РИА Новости, 15.05.2023

Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию

Грузия выдала разрешение российской авиакомпании "Азимут" на полеты с 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили в интервью РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:03

2023-05-15T17:03

2023-05-15T17:34

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ТБИЛИСИ, 15 мая — РИА Новости. Грузия выдала разрешение российской авиакомпании "Азимут" на полеты с 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили в интервью телеканалу "Имеди"."Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. На сегодняшний день "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией, полеты по воздушной линии Москва — Тбилиси — Москва будут выполняться с 17 мая семь раз в неделю", — заявил он.По словам Давиташвили, всего агентство рассматривает заявки на перелеты от пяти авиакомпаний, среди них одна грузинская, во все три международных грузинских аэропорта — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

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Владимир Лаврентьев

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