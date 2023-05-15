Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию
Агентство гражданской авиации Грузии разрешило компании "Азимут" полеты в страну с 17 мая
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут". Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 мая — РИА Новости. Грузия выдала разрешение российской авиакомпании "Азимут" на полеты с 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили в интервью телеканалу "Имеди".
"Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. На сегодняшний день "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией, полеты по воздушной линии Москва — Тбилиси — Москва будут выполняться с 17 мая семь раз в неделю", — заявил он.
По словам Давиташвили, всего агентство рассматривает заявки на перелеты от пяти авиакомпаний, среди них одна грузинская, во все три международных грузинских аэропорта — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.