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Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
17:03 15.05.2023 (обновлено: 17:34 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/azimut-1871940471.html
Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию
Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию - РИА Новости, 15.05.2023
Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию
Грузия выдала разрешение российской авиакомпании "Азимут" на полеты с 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили в интервью РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:03
2023-05-15T17:34
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в мире
авиакомпания "азимут"
владимир путин
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ТБИЛИСИ, 15 мая — РИА Новости. Грузия выдала разрешение российской авиакомпании "Азимут" на полеты с 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили в интервью телеканалу "Имеди"."Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. На сегодняшний день "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией, полеты по воздушной линии Москва — Тбилиси — Москва будут выполняться с 17 мая семь раз в неделю", — заявил он.По словам Давиташвили, всего агентство рассматривает заявки на перелеты от пяти авиакомпаний, среди них одна грузинская, во все три международных грузинских аэропорта — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
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грузия, туризм, новости - туризм, россия, в мире, авиакомпания "азимут", владимир путин, тбилиси, батуми
Грузия, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, В мире, Авиакомпания "Азимут", Владимир Путин, Тбилиси, Батуми
Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию

Агентство гражданской авиации Грузии разрешило компании "Азимут" полеты в страну с 17 мая

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 мая — РИА Новости. Грузия выдала разрешение российской авиакомпании "Азимут" на полеты с 17 мая, сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили в интервью телеканалу "Имеди".
"Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. На сегодняшний день "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией, полеты по воздушной линии Москва — Тбилиси — Москва будут выполняться с 17 мая семь раз в неделю", — заявил он.
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По словам Давиташвили, всего агентство рассматривает заявки на перелеты от пяти авиакомпаний, среди них одна грузинская, во все три международных грузинских аэропорта — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
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