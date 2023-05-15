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ОАЭ пригласили Асада принять участие в конференции ООН по климату
ОАЭ пригласили Асада принять участие в конференции ООН по климату - РИА Новости, 15.05.2023
ОАЭ пригласили Асада принять участие в конференции ООН по климату
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил приглашение главе Сирии Башару Асаду принять участие в конференции ООН по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:17
2023-05-15T12:17
2023-05-15T12:30
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил приглашение главе Сирии Башару Асаду принять участие в конференции ООН по климату СОР28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, говорится в сообщении посольства ОАЭ в Дамаске."Президент Сирийской Арабской республики Башар Асад принял исполняющего обязанности посла ОАЭ в Сирии Абдель Хакима ан-Наими, который вручил ему приглашение от президента государства ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна для участия в конференции СОР28", - отмечается в сообщении.В мае арабские страны во главе с Саудовской Аравией приняли решение о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), которое было заморожено в 2011 году после начала вооруженного конфликта в этой стране. Это сделало возможным участие президента Сирии Башара Асада в работе региональной организации, в частности, он получил приглашение на саммит ЛАГ, который пройдет 19 мая в Эр-Рияде.
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оаэ, дубай, сирия, оон, в мире, башар асад, лига арабских государств
ОАЭ, Дубай, Сирия, ООН, В мире, Башар Асад, Лига арабских государств
ОАЭ пригласили Асада принять участие в конференции ООН по климату
ОАЭ пригласили Асада принять участие в конференции ООН по климату COP28 в Дубае