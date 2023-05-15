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Стало известно имя нового директора горного курорта "Архыз" - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
13:03 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/arkhyz-1871799264.html
Стало известно имя нового директора горного курорта "Архыз"
Стало известно имя нового директора горного курорта "Архыз" - РИА Новости, 15.05.2023
Стало известно имя нового директора горного курорта "Архыз"
Генеральным директором горного курорта "Архыз" назначен Андрей Бурзак, ранее занимавший пост министра экономического развития Ставропольского края, сообщили РИА РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:03
2023-05-15T13:03
туризм
новости - туризм
коммерческая недвижимость
ставропольский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
архыз
куда поехать
туризм
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Генеральным директором горного курорта "Архыз" назначен Андрей Бурзак, ранее занимавший пост министра экономического развития Ставропольского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Архыз". "Совет директоров АО "Управляющая компания Архыз" назначил генеральным директором Андрея Борисовича Бурзака. Ранее он занимал посты министра экономического развития Ставропольского края, заместителя председателя правительства Ставропольского края, курировал вопросы развития экономики и курортов региона Кавказских Минеральных Вод, возглавлял межрегиональное управление министерства регионального развития РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, работал на руководящих позициях в коммерческих организациях", – сообщили в компании. По итогам проведенного Минэкономразвития РФ конкурса на право покупки акций УК "Архыз" победителем было признано ООО "Горные вершины", которое предложило заплатить за горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии 24,2 миллиарда рублей. По условиям сделки, до 2030 года победитель обязуется создать дополнительно не менее 30 километров горнолыжных трасс, довести общее количество мест размещения на курорте до восьми тысяч номеров и с нуля построить третью туристическую деревню Дукка. Курорт "Архыз" – всесезонный курорт в Карачаево-Черкесской республике, расположенный в трех часах езды от аэропорта "Минеральные Воды" на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. Общая площадь территории – 20 тысяч гектаров. На курорте оборудовано 27 километров трасс, склоны курорта практически полностью оборудованы системой искусственного оснежения. Работают восемь канатных дорог.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871795243.html
ставропольский край
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, ставропольский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), архыз, куда поехать, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Ставропольский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Архыз, куда поехать, Туризм
Стало известно имя нового директора горного курорта "Архыз"

Экс-министр Ставропольского края Андрей Бурзак возглавил горный курорт "Архыз"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Генеральным директором горного курорта "Архыз" назначен Андрей Бурзак, ранее занимавший пост министра экономического развития Ставропольского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Архыз".
"Совет директоров АО "Управляющая компания Архыз" назначил генеральным директором Андрея Борисовича Бурзака. Ранее он занимал посты министра экономического развития Ставропольского края, заместителя председателя правительства Ставропольского края, курировал вопросы развития экономики и курортов региона Кавказских Минеральных Вод, возглавлял межрегиональное управление министерства регионального развития РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, работал на руководящих позициях в коммерческих организациях", – сообщили в компании.
По итогам проведенного Минэкономразвития РФ конкурса на право покупки акций УК "Архыз" победителем было признано ООО "Горные вершины", которое предложило заплатить за горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии 24,2 миллиарда рублей.
По условиям сделки, до 2030 года победитель обязуется создать дополнительно не менее 30 километров горнолыжных трасс, довести общее количество мест размещения на курорте до восьми тысяч номеров и с нуля построить третью туристическую деревню Дукка.
Курорт "Архыз" – всесезонный курорт в Карачаево-Черкесской республике, расположенный в трех часах езды от аэропорта "Минеральные Воды" на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. Общая площадь территории – 20 тысяч гектаров. На курорте оборудовано 27 километров трасс, склоны курорта практически полностью оборудованы системой искусственного оснежения. Работают восемь канатных дорог.
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