https://ria.ru/20230515/arest-1872027626.html

Депутат Рады сообщил о задержании главы Верховного суда Украины за взятку

Депутат Рады сообщил о задержании главы Верховного суда Украины за взятку - РИА Новости, 15.05.2023

Депутат Рады сообщил о задержании главы Верховного суда Украины за взятку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов, сообщил... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:25

2023-05-15T23:25

2023-05-15T23:54

в мире

украина

алексей гончаренко

сергей лещенко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "НАБУ задержало председателя Верховного суда Князева на взятке около 2,7 миллиона долларов. Это самый высокий по статусу высокопоставленный чиновник за всю историю Украины, арестованный за взятку", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале. В то же время, в антикоррупционном бюро и украинской специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. В ведомствах фамилии подозреваемых не указывают. Экс-депутат Рады Сергей Лещенко сообщил, что, по его данным, дома у судьи сейчас проводят обыски, передает издание "Страна.ua".Позднее издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что взятка, по подозрению в которой был задержан Князев, была от украинского олигарха Константина Жеваго. Издание добавило, ссылаясь на источники в НАБУ, что в настоящее время проходят обыски у 18 судей Верховного суда Украины.В марте издание Dauphiné libéré сообщило, что апелляционный суд Шамбери во Франции отказался по требованию властей в Киеве экстрадировать Жеваго, который был задержан в декабре во французском Куршевеле.Советник по коммуникациям государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян заявляла, что Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что бюро пришло с обысками на предприятия Жеваго из-за подозрений в работе в интересах России. Также бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). А Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск против владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти в 46 миллиардов гривен (1,3 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230508/vzyatki-1870469662.html

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799763049.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, сергей лещенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины