https://ria.ru/20230515/arest-1872021818.html

США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России

США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России - РИА Новости, 15.05.2023

США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России

Белый дом не смог прокомментировать сообщения СМИ об аресте россиянина - бывшего сотрудника посольства США в РФ. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:16

2023-05-15T22:16

2023-05-15T22:16

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сша

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Белый дом не смог прокомментировать сообщения СМИ об аресте россиянина - бывшего сотрудника посольства США в РФ. "У меня ничего нет по поводу вашего... вопроса... Мне нужно проверить. Позвольте мне забрать его с собой и посмотреть, найдется ли у нас что-то еще на этот счет", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В понедельник корреспонденту РИА Новости в Лефортовском суде Москвы сообщили, что россиянин был арестован за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, при этом когда и где он был арестован, не уточнялось. По информации суда, было зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р.Р. срока содержания под стражей, ему вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от 3 до 8 лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет.

https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html

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россия, сша, москва, джон кирби, в мире