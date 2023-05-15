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США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России
США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России - РИА Новости, 15.05.2023
США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России
Белый дом не смог прокомментировать сообщения СМИ об аресте россиянина - бывшего сотрудника посольства США в РФ. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:16
2023-05-15T22:16
2023-05-15T22:16
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сша
москва
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Белый дом не смог прокомментировать сообщения СМИ об аресте россиянина - бывшего сотрудника посольства США в РФ. "У меня ничего нет по поводу вашего... вопроса... Мне нужно проверить. Позвольте мне забрать его с собой и посмотреть, найдется ли у нас что-то еще на этот счет", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В понедельник корреспонденту РИА Новости в Лефортовском суде Москвы сообщили, что россиянин был арестован за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, при этом когда и где он был арестован, не уточнялось. По информации суда, было зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р.Р. срока содержания под стражей, ему вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от 3 до 8 лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет.
https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html
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россия, сша, москва, джон кирби, в мире
Россия, США, Москва, Джон Кирби, В мире
США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России
Белый дом не смог прокомментировать сообщения об аресте экс-сотрудника посольства США