https://ria.ru/20230515/arest-1871807403.html

В Новосибирске арестовали троих школьников по обвинению в диверсии

В Новосибирске арестовали троих школьников по обвинению в диверсии - РИА Новости, 15.05.2023

В Новосибирске арестовали троих школьников по обвинению в диверсии

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца троих школьников, обвиняемых в совершении 23 апреля диверсии на железной дороге – поджоге... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:40

2023-05-15T12:40

2023-05-15T12:40

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новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца троих школьников, обвиняемых в совершении 23 апреля диверсии на железной дороге – поджоге релейного шкафа, сообщается на сайте суда. Суд сообщил о рассмотрении ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении Веселова К. П. и еще двух подростков. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое – школьники. "Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Веселову К.П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Аналогичные решения суд принял в отношении еще двоих подростков. Все трое обвиняются по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В управлении судебного департамента в Новосибирской области журналистам пояснили, что речь идет о поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями "Бердск" - "Сеятель" вечером 23 апреля.

https://ria.ru/20230515/arest-1871758000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия