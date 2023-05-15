https://ria.ru/20230515/arest-1871758000.html
Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе
Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе - РИА Новости, 15.05.2023
Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе
Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова – поджоге... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:16
2023-05-15T10:16
2023-05-15T10:16
россия
происшествия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
су-24
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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова – поджоге бомбардировщика Су-24. На сайте суда сообщается о рассмотрении ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении Скоробогатова В. А. "Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В управлении судебного департамента в Новосибирской области журналистам пояснили, что речь идет о диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова: Виктора Скоробогатова обвиняют в поджоге самолета Су-24. Обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Постановление суда об аресте пока в силу не вступило и может быть обжаловано.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), су-24
Россия, Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Су-24
Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе
Суд в Новосибирске заключил под стражу обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24
НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова – поджоге бомбардировщика Су-24.
На сайте суда сообщается о рассмотрении ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
об избрании меры пресечения в отношении Скоробогатова В. А.
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"Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
В управлении судебного департамента в Новосибирской области
журналистам пояснили, что речь идет о диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова: Виктора Скоробогатова обвиняют в поджоге самолета Су-24.
Обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Постановление суда об аресте пока в силу не вступило и может быть обжаловано.
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