https://ria.ru/20230515/arest-1871758000.html

Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе

Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе - РИА Новости, 15.05.2023

Суд арестовал обвиняемого в диверсии на Новосибирском авиазаводе

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова – поджоге... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:16

2023-05-15T10:16

2023-05-15T10:16

россия

происшествия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

су-24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова – поджоге бомбардировщика Су-24. На сайте суда сообщается о рассмотрении ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении Скоробогатова В. А. "Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В управлении судебного департамента в Новосибирской области журналистам пояснили, что речь идет о диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова: Виктора Скоробогатова обвиняют в поджоге самолета Су-24. Обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Постановление суда об аресте пока в силу не вступило и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20230428/zakon-1868502429.html

https://ria.ru/20230508/diversanty-1870435631.html

россия

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), су-24