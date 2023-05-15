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Государственный академический хореографический ансамбль "Березка"

Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" - РИА Новости, 15.05.2023

Государственный академический хореографический ансамбль "Березка"

Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н.С. Надеждиной – советский и российский хореографический ансамбль русского танца... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T01:31

2023-05-15T01:31

2023-05-15T01:31

справки

россия

березка (ансамбль)

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Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н.С. Надеждиной – советский и российский хореографический ансамбль русского танца. Основан в Москве в 1948 году как ансамбль женского танца балериной и хореографом Надеждой Надеждиной (1908-1979). Первое выступление коллектива состоялось 15 мая 1948 года на сцене летнего театра "Эрмитаж". Название ансамбля взято от первой постановки "Березка" на музыку русской народной хороводной песни "Во поле березонька стояла...". Танец исполнялся артистками с ветвями березы в руках, олицетворяя собой образ русской девушки.В первое десятилетие в "Березке" выступали выпускницы Московского хореографического училища и наиболее одаренные участницы художественной самодеятельности. В программы ансамбля вошли плавные женские хороводы, лирические танцевальные миниатюры, темпераментные пляски, шуточные танцы, воспроизводившие в поэтических хореографических образах русскую старину, ее быт, обряды (строились на народных мелодиях и песнях, сопровождаемых оркестром народных инструментов и нередко непринужденным хоровым пением танцующих). Лучшие номера этого времени: хороводы "Березка", "Лебедушка", жанровые сцены "Прялица", "Метелица", "Девичья кадриль" и др.С 1959 года в коллективе участвуют исполнители-мужчины. Первые работы смешанного состава – хореографические сцены "Карусель", "Проводы масленицы", "На осенней ярмарке", "Подмосковная полька"; танцы мужской группы, преимущественно юмористические – "Холостяки", "Балагуры" и др.Вскоре мелодической основой некоторых танцев стали популярные песни советских композиторов ("Вечерком на реке" Бориса Мокроусова и др.), хореографический плакат "Заре навстречу" (на мелодии революционных песен) и др. За более чем 30-летнюю творческую жизнь Надежда Надеждина создала для "Березки" целое созвездие шедевров, которые стали новым словом в хореографии и сценическом воплощении русского танца. Сущность нового стиля заключается в синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца. Творческое наследие Надеждиной включает около 50 постановок. В 1979 году, после смерти Надеждиной, художественным руководителем ансамбля стала народная артистка СССР Мира Кольцова (1938-2022), солистка "Березки", ученица и последовательница Надеждиной. Она возглавляла коллектив до 2022 года, сохранив его лучшие традиции. Среди ее наиболее ярких хореографических постановок – "Колокольцы", "Кружевницы", "Реченька", "Осенний хоровод", "Комарик", "Петрушка".Неотъемлемой составной частью коллектива ансамбля "Березка" является оркестр русских народных инструментов. Основная часть репертуара оркестра создана композиторами Евгением Кузнецовым, Виктором Темновым, Владимиром Корневым, Евгением Дербенко, Филиппом Кольцовым. С 1995 года оркестром бессменно руководит Леонид Смирнов. Своеобразной краской музыки оркестра является пение. Форма вокала естественна во время движения, непритязательна, не претендует на звучность профессионального хора и его манеру, но вместе с тем пение стройно. Одну из важнейших ролей в создании хореографического образа ансамбля "Березка" играет сценический костюм. Первым художником и была Любовь Силич. Она дала направление для творчества художникам Григорию Белову и Татьяне Шаминой. С 1996 года Татьяна Шамина, продолжая традиции, претворяет в жизнь идеи новых номеров, а также сохраняет и обновляет особенный стиль сценических образов "надеждинского" репертуара.Популярность к "Березке" пришла сразу. За годы существования ее концерты видели десятки миллионов зрителей, ансамблю аплодировали более чем в 80 странах мира.Всемирный Совет Мира в 1959 году присудил "Березке" Золотую медаль за вклад в укрепление дружбы между народами.Ансамбль признан национальным достоянием России. С 2000 года "Березка" носит имя своего создателя Надежды Надеждиной.Сейчас в ансамбле выступают более 60 артистов балета, 16 артистов оркестра.Исполняющая обязанности директора Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной – Татьяна Сельгмяэ. В 2006 году ансамбль был принят в ведение Управления делами президента Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, березка (ансамбль)