"Березка" откроет свой 75-й сезон концертом в Кремле
Ансамбль "Березка" откроет свой 75-й сезон 12 декабря концертом в Кремлевском дворце
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Государственный хореографический ансамбль "Березка" имени Надеждиной откроет свой 75-й сезон 12 декабря большим концертом в Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Программа, которую представит коллектив, называется "Русское хореографическое чудо".
"Высокие статные красавицы-танцовщицы "Березки" с поразительной синхронностью плетущие кружева хороводов под переливы русской музыки. Особый секрет ансамбля – удивительный "плывущий шаг" хороводниц, когда кажется, что они стоят на месте, а движется сцена под ними. Секрет этого шага тщательно хранит уже четвертое поколение "Березки", — сказано в сообщении.
Изначально в "Березке" не было мужчин-танцоров, только баянисты-аккомпаниаторы. В 1959 году с расширением репертуара в ансамбле появилась мужская группа, и был создан оркестр русских народных инструментов. Все выступления ансамбля сопровождает живая авторская музыка – аранжировки русских народных произведений и оригинальные композиции.
Ансамбль создала в 1948 году выдающийся советский хореограф, народная артистка СССР Надежда Надеждина. С 2006 года коллектив "Березка" был принят в ведение управления делами президента и получил собственную площадку в историческом центре Москвы. Ансамбль признан национальным достоянием России.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
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Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
© РИА Новости / В. Комаров / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
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Кадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
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Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
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Кадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
Первого августа на 84-м году жизни скончалась Мира Кольцова – художественный руководитель – главный балетмейстер "Березки", сменившая на этом посту Надеждину.