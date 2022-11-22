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"Березка" откроет свой 75-й сезон концертом в Кремле

"Березка" откроет свой 75-й сезон концертом в Кремле - РИА Новости, 22.11.2022

"Березка" откроет свой 75-й сезон концертом в Кремле

Государственный хореографический ансамбль "Березка" имени Надеждиной откроет свой 75-й сезон 12 декабря большим концертом в Кремлевском дворце, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:03

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Государственный хореографический ансамбль "Березка" имени Надеждиной откроет свой 75-й сезон 12 декабря большим концертом в Кремлевском дворце, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Программа, которую представит коллектив, называется "Русское хореографическое чудо"."Высокие статные красавицы-танцовщицы "Березки" с поразительной синхронностью плетущие кружева хороводов под переливы русской музыки. Особый секрет ансамбля – удивительный "плывущий шаг" хороводниц, когда кажется, что они стоят на месте, а движется сцена под ними. Секрет этого шага тщательно хранит уже четвертое поколение "Березки", — сказано в сообщении.Изначально в "Березке" не было мужчин-танцоров, только баянисты-аккомпаниаторы. В 1959 году с расширением репертуара в ансамбле появилась мужская группа, и был создан оркестр русских народных инструментов. Все выступления ансамбля сопровождает живая авторская музыка – аранжировки русских народных произведений и оригинальные композиции.Ансамбль создала в 1948 году выдающийся советский хореограф, народная артистка СССР Надежда Надеждина. С 2006 года коллектив "Березка" был принят в ведение управления делами президента и получил собственную площадку в историческом центре Москвы. Ансамбль признан национальным достоянием России. Первого августа на 84-м году жизни скончалась Мира Кольцова – художественный руководитель – главный балетмейстер "Березки", сменившая на этом посту Надеждину.

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Светлана Вовк

мира кольцова, москва, россия, куда сходить , что посмотреть , новости культуры